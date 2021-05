Playoffs NBA : le programme du week-end

Le play-in a lieu du mardi au vendredi, et dès samedi, les playoffs 2021 débuteront avec quatre rencontres samedi, et quatre rencontres dimanche. Pas le temps de souffler pour les quatre équipes qui sortiront des barrages, et voici le programme du week-end. Les horaires seront annoncés plus tard.

SAMEDI 22 MAI

Nets – Wizards ou Celtics

Bucks – Heat

Clippers – Mavericks

Nuggets – Blazers

DIMANCHE 23 MAI

Sixers – 8e de l’Est

Knicks – Hawks

Suns – Lakers ou Warriors

Jazz – 8e de l’Ouest

PROGRAMME DU PLAY-IN

MARDI 18 MAI

Pacers – Hornets (00h30)

Celtics – Wizards (03h00)

MERCREDI 19 MAI

Grizzlies – Spurs (01h30)

Lakers – Warriors (04h00)

JEUDI 20 MAI

Perdant de Celtics – Wizards / Vainqueur de Pacers – Hornets

VENDREDI 21 MAI

Perdant de Lakers – Warriors / Vainqueur de Grizzlies – Spurs