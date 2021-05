Myles Turner gonflé à « block »

Privé du titre honorifique de meilleur contreur de la ligue, en raison d’un trop grand nombre de matchs manqués (25, sur les 72 possibles), Myles Turner rêve sans aucun doute de se consoler en glanant l’or olympique avec Team USA, l’été prochain.

Souffrant d’une déchirure partielle du « fascia plantaire » de son pied droit, le pivot des Pacers (12.6 points, 6.5 rebonds et 3.4 contres de moyenne, cette saison) a ainsi admis vouloir être de la partie aux Jeux Olympiques de Tokyo, lui qui n’a plus été aperçu sur un parquet NBA depuis le 18 avril dernier.

Pour autant, celui qui a déjà porté les couleurs de la sélection américaine par le passé, lors de cette terrible Coupe du Monde 2019, envisage toujours un retour au moment des playoffs. À condition, bien sûr, que son équipe y participe. Ce qui est encore loin d’être gagné.

« Mon pied va de mieux en mieux et ma convalescence se déroule bien », confie Myles Turner, dans les colonnes de Forbes. « Dans l’idéal, j’aimerais pouvoir revenir en playoffs, afin d’aider mon équipe à bien terminer sa saison. Mais je travaille surtout pour me rétablir complètement, car c’est toujours l’un de mes objectifs de jouer cet été avec Team USA. Je fais confiance aux docteurs et à mon staff médical, pour qu’ils m’aident à revenir à 100%. »

Décevant à la Coupe du monde 2019

Sur le point de disputer le « play-in » de fin de saison, à partir de la nuit prochaine, Indiana aura d’abord besoin de décrocher deux victoires, face aux Hornets puis face aux Celtics ou Wizards, pour figurer dans le Top 8 de sa conférence. Si tel était le cas, Myles Turner aurait alors une chance de retrouver les terrains en playoffs, comme il le souhaite.

Mais avant d’en arriver-là, l’intérieur de 25 ans se devra déjà de récupérer complètement de sa blessure, lui qui n’a pas été épargné par son physique, depuis le début de l’exercice 2020/21. L’empêchant logiquement, et à son plus grand regret, de pouvoir prétendre à ce titre de Défenseur de l’année qu’il convoite tant.

Reste à savoir si Myles Turner saura, d’une part, être remis sur pied à temps et si, d’autre part, il saura convaincre le staff de Team USA de faire une nouvelle fois appel à ses services, après sa décevante Coupe du Monde 2019. Parmi les 56 joueurs (dont 10 intérieurs) susceptibles de faire partie de l’effectif de la sélection américaine au Japon, l’ancien élève de Texas peut espérer tirer son épingle du jeu grâce, notamment, à ses qualités de contreur.

« L’art de bloquer les tirs, ça fait partie de mon jeu », livre-t-il justement, à ce propos. « [Dans cet art], tout est question de bon timing et d’excellente coordination main-oeil. Et pour être tout à fait franc, soit vous l’avez, soit vous ne l’avez pas. C’est une compétence qui se doit d’être maitrisée au fil du temps. Je pense même que les autres joueurs devraient passer plus de temps à travailler là-dessus, car il n’y a rien de mieux qu’un énorme contre pour inverser le momentum d’un match ou pour rentrer dans la tête d’un adversaire. Mais je ne suis certainement pas très objectif sur ce sujet… »