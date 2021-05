Myles Turner déjà énervé par les récompenses défensives de fin de saison

Et le titre de meilleur contreur de la ligue reviendra à… Rudy Gobert. Alors qu’il était bon deuxième de ce classement avec 2.7 « blocks » par soir, le Français va pourtant ravir ce titre honorifique à Myles Turner. Ce dernier, avec une moyenne de 3.4 contres par match, n’a pas joué suffisamment de matches avec les Pacers pour y prétendre.

Le seuil pour les leaders statistiques est en effet fixé à 70% des matches disputés, soit une cinquantaine de matches dans cette saison à 72 rencontres. Le pivot de l’Indiana, qui n’a toujours pas de date de retour, n’a pu prendre part qu’à 47 matches cette année. Il fera donc une croix sur ce statut officiel qu’il avait déjà remporté en 2019.

Ses absences devraient également le priver de la récompense suprême en la matière : le titre de défenseur de l’année. « Ne vous foutez pas de moi, c’est mon message », lâche pourtant l’intéressé, en référence à ceux qui le voient pas être récompensé à l’issue de la saison.

« Je fais ça depuis des années maintenant » poursuit-il. « Je réalise bien que la défense n’est pas qu’une affaire de contres. C’est ce que je fais de mieux. Après cette saison, je vais être en tête de cette catégorie sur deux des trois dernières années. Je suis l’un des meilleurs défenseurs de la ligue sur le « pick-and-roll ». Mon équipe a besoin de moi. Lorsque je n’y suis pas, la différence est flagrante. »

Myles Turner dit passer beaucoup de temps, durant sa convalescence, à lire les prédictions de différents médias. Et les noms de Rudy Gobert et Ben Simmons reviennent les plus souvent au sommet de l’échelle. Pas le sien…

« Cela n’a aucun sens pour moi de ne même pas être considéré. Je suis conscient d’avoir manqué quelques matchs, mais l’ensemble de mon travail parle de lui-même. Sur le terrain, j’ai eu l’un des impacts les plus importants. J’ai joué près de 70% des matchs. Ne vous foutez pas de moi. J’en ai marre, putain. »