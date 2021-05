Juan Toscano-Anderson, d’observateur à acteur de la rivalité Stephen Curry – LeBron James

Prolongé par Golden State la semaine dernière, et désormais bénéficiaire d’un « vrai » contrat garanti, Juan Toscano-Anderson (5.7 points, 4.4 rebonds et 2.8 passes de moyenne, en 2020/21) n’en finit plus de surprendre. Natif d’Oakland, dans la baie de San Francisco, l’Américano-Mexicain s’est imposé au fil des mois comme un élément-clé de la rotation de Steve Kerr, tombé sous le charme du joueur qu’est « JTA ».

Alors qu’il se bat toujours pour décrocher une place en playoffs avec les Warriors, engagés dans un « play-in » piégeux face aux Lakers (puis potentiellement face aux Grizzlies ou aux Spurs), Juan Toscano-Anderson va pouvoir mesurer une fois de plus tout le chemin qu’il a parcouru, depuis son arrivée chez les « Dubs », en février 2020.

Lui, ce gamin d’Oakland qui a « grandi en tant que fan de Golden State » et en observant la rivalité Stephen Curry – LeBron James, depuis les tribunes de l’Oracle Arena ou depuis sa télévision, va maintenant être l’un des acteurs majeurs de ce duel iconique des années 2010.

Un ancien globetrotter enfin installé

Une formidable revanche pour Juan Toscano-Anderson, non-drafté à sa sortie de l’université de Marquette, en 2015. Un coup du sort qui lui avait ensuite valu de s’expatrier afin de faire ses armes au Mexique, au Venezuela ou en Argentine, où il est devenu MVP et champion dans ces différentes ligues étrangères. Avant de revenir aux États-Unis donc, en G-League puis en NBA, chez les Warriors de Santa Cruz puis de Golden State.

Comme toujours par la petite porte, au point d’impressionner Nick Jones, son ancien coach au lycée. « Je pensais vraiment qu’il pourrait jouer un jour au niveau professionnel, quelque part. Mais en NBA ? Pas du tout ! »

Mais qu’importe, malgré les doutes l’entourant et ses qualités offensives limitées, Juan Toscano-Anderson est bien un couteau-suisse énergique, devenu bon shooteur (40% à 3-points cette saison), doté de bonnes mains, intelligent défensivement et idéal pour évoluer aux côtés de Stephen Curry et Draymond Green.

« Ce qu’il réalisait en tant que joueur à l’époque, c’était déjà similaire à ce que tout le monde peut voir de lui depuis plusieurs mois. Il a toujours joué de cette manière, même quand Stephen Curry n’était pas dans son équipe », rapporte ainsi au Wall Street Journal son ancien coach Buzz Williams, qui l’a découvert et l’a recruté à Marquette, alors qu’il ne venait initialement pas pour l’observer.

Un déclic provoqué par la femme d’Al Attles

Une rencontre marquante qui s’est produite sur un concours de circonstances, grâce notamment à l’annulation du match auquel venait assister Buzz Williams dans un gymnase de Las Vegas. Et qui n’aurait sans doute jamais pu avoir lieu sans l’apport de Wilhelmina Attles, femme du légendaire Al Attles, coach des Warriors entre 1968 et 1983.

Car c’est bel et bien Wilhelmina Attles, maîtresse dans une école primaire située près d’Oakland, qui a « changé la vie » de son élève Juan Toscano-Anderson, selon les dires de celui-ci. En le poussant tout simplement à s’orienter vers le basket, il y a une vingtaine d’années maintenant, à une époque où l’ailier d’aujourd’hui 28 ans n’était qu’un écolier encore fragile et perdu.

Bien des années plus tard, Juan Toscano-Anderson a donc bien grandi et il a finalement eu raison d’écouter les bons conseils de Wilhelmina Attles. En témoigne son contrat obtenu tout récemment, qui vient concrétiser tous les efforts fournis par l’Américano-Mexicain. Et surtout stabiliser pendant un temps la carrière mouvementée de « JTA ».