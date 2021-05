Steve Kerr espère garder Juan Toscano-Anderson à la fin de la saison

Censé faire la navette entre la G-League et la NBA en raison de « two-way contract », Juan Toscano-Anderson a surtout évolué sous le maillot des Warriors, pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Steve Kerr.

Si lors de la deuxième manche de la double confrontation contre les Pelicans, Juan Toscano-Anderson a souffert devant Zion Williamson, il restait sur une très bonne performance à 14 points, 5 rebonds, 4 passes et 1 contre. Ce qui fait de lui un des très bons contrats de la ligue avec ses 449 155 dollars pour cette année.

Durant ses 47 matchs joués (15 comme titulaire) avec 20 minutes de temps de jeu moyen, le Californien s’est imposé comme un joueur important du système Warriors cette saison. Avec ses 5 points, 2.5 passes et 4 rebonds de moyenne sur la saison, le sophomore de 28 ans joue les facilitateurs au sein des remplaçants.

Utile en défense mais aussi capable de sanctionner au large, comme l’attestent ses 59% au tir dont 42% de loin, le numéro 95 a un profil qui plaît beaucoup à Steve Kerr, et son énergie a souvent un impact positif pour Golden State.

Apprécié de tous

Très apprécié de Matt Barnes, Juan Toscano-Anderson a rendu de fiers services à Steve Kerr qui veut le voir prolonger du côté de la Baie. « J’espère vraiment (qu’il prolongera). Nous verrons comment ça va se goupiller. Juan est clairement un joueur NBA très efficace. Nous aimerions l’avoir ici pendant un long moment. »

Steve Kerr a de quoi s’interroger puisque les finances de la franchise se trouvent déjà dans le rouge avec pas moins de 163 millions de dollars garantis l’année prochaine alors que le salary cap de la NBA s’élève aujourd’hui à 109 millions de dollars et que ce n’est pas la crise lié au Covid-19 qui va l’augmenter de sitôt.

Mais celui qui est capable de belles performances comme face aux Cavaliers, où il avait fini avec 20 points (8/9), 7 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre et un +/- de +21 en 31 minutes, fait l’unanimité au sein du vestiaire des Warriors à l’image de Steve Kerr. « La chose que j’adore à propos de lui, c’est qu’il ne laisse rien le perturber » détaille l’entraineur chez NBC Sports. « Il ne se permet aucune distraction. Il joue juste au basket et donne tout chaque soir. Ses coéquipiers l’adorent pour ça et nous gagnons des matchs grâce à ça. »

Reste donc à voir si les Warriors trouveront un moyen de le conserver, malgré leurs limites financières, car il ne se contentera sûrement pas d’un « two-way contract » pour la saison prochaine…