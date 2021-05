Free agent cet été, Richaun Holmes a l’occasion de faire fructifier sa bonne cote

Il sera à coup sûr la priorité des priorités des Kings cet été. Richaun Holmes en termine avec la deuxième année de son contrat de 10 millions de dollars. L’intérieur sera logiquement dans l’optique de faire fructifier sa belle saison et devrait facilement doubler voire tripler son salaire la saison prochaine.

Avec ses 14 points, 8 rebonds et 1.6 contre, le joueur de 27 ans vient en effet de réaliser la meilleure saison de sa carrière. « On va voir comment ça se passe », avance prudemment Richaun Holmes sur sa « free agency » à venir. « J’aime vraiment Sacramento, ce qu’on essaie de construire ici, ce qu’on a construit cette saison. Je suis vraiment intéressé à l’idée d’aller au-delà. »

Autrement dit : la porte reste ouverte mais les deux parties devront s’entendre sur le bon prix. « Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment aborder les choses, je n’ai jamais été dans une telle situation auparavant. Je vais profiter de l’été, m’entraîner, comme je le fais normalement et me préparer pour la saison prochaine. »

À son agent donc de faire le nécessaire pour lui faire décrocher un contrat à la hauteur de sa valeur actuelle. On rappelle qu’à l’origine, l’ancien joueur des 76ers et des Suns avait été signé pour lutter avec Harry Giles sur le poste de remplaçant de Dewayne Dedmon. Les statuts de chacun ont bien évolué depuis…

Des choix à faire dans la raquette

Grâce à son énergie, son sens de l’effort et ses progrès à la finition, Richaun Holmes s’est naturellement imposé comme le titulaire de l’équipe. Le pivot remercie d’ailleurs son coach Luke Walton de lui avoir accordé autant de confiance. « Il m’a considéré comme une option, a vu ce que je pouvais faire et m’a mis sur le terrain. Il m’a donné une grande opportunité et je l’apprécie. »

Sa production de cette année avait déjà capté l’attention des Hornets et Raptors en cours de saison. Nul doute qu’il en sera de même dans les semaines à venir. Rester à Sacramento lui permettrait au moins de garder sa place de titulaire. Mais à quel prix ?

Sacramento a déjà misé gros sur Buddy Hield et Harrison Barnes, tous les deux à plus de 20 millions de dollars l’année. Et l’an prochain, la prolongation de De’Aaron Fox démarre avec près 30 millions de dollars chaque saison.

En sachant que Hassan Whiteside, dont la cote est beaucoup plus basse, arrive lui aussi en fin de contrat, les Kings vont devoir faire des choix pour leur raquette.