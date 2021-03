Sacramento : Richaun Holmes courtisé

Après avoir manqué trois rencontres de suite mi-février, Richaun Holmes a retrouvé les parquets et il y brille. En effet, sur les 13 derniers matches, l’intérieur des Kings tourne à 16 points à 64% de réussite au shoot et 10.2 rebonds de moyenne en seulement 30 minutes de temps de jeu !

Des performances qui intéressent plusieurs équipes d’après les informations de The Athletic, et en particulier Toronto et Charlotte.

C’est logique car les Raptors comme les Hornets manquent de poids dans leur raquette et l’énergique joueur des Kings, qui est en fin de contrat cet été, peut apporter ce coup de fouet nécessaire.

En revanche, Richaun Holmes n’a pas vraiment des envies d’ailleurs. Ce n’est donc sans doute pas lui qui va demander à partir de Californie. « Les mots manquent pour dire à quel point j’aime cette ville, j’aime ces fans et j’aime mes coéquipiers », avait-il déclaré après la victoire face aux Celtics. « J’aime représenter Sacramento avec ce maillot. J’y vis quelques-uns des plus beaux moments de ma vie. »