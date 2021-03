Richaun Holmes, l’âme des Kings

Même si les Kings ont multiplié les boulettes et qu’ils n’ont pas connu les playoffs depuis 2006, les dirigeants ont tout de même réalisé quelques belles pioches, comme De’Aaron Fox ou Tyrese Haliburton à la Draft ou encore Richaun Holmes lors de la « free agency ». L’ancien intérieur des Sixers était arrivé sur la pointe des pieds il y a deux ans, et il s’est imposé comme titulaire par son énergie contagieuse.

Cette nuit encore, il a fait des dégâts dans la peinture des Celtics, et à chaque match, sa cote augmente, alors même qu’il sera free agent en fin de saison. Mais lui se sent si bien aux Kings…

« Les mots manquent pour dire à quel point j’aime cette ville, j’aime ces fans et j’aime mes coéquipiers. J’aime représenter Sacramento avec ce maillot » a réagi l’intérieur après la victoire face aux Celtics. « J’y vis quelques uns des plus beaux moments de ma vie. »

Simple rotation à son arrivée, Richaun Holmes a pris du volume dans le jeu des Kings, et cette nuit, on l’a même vu planter un 3-points décisif dans le 4e quart-temps !

« Il peut shooter à 3-points et dans les discussions pour l’année prochaine, je le préviens qu’il aura le feu vert pour en tirer » assure Luke Walton. « J’ai trouvé qu’en fin de match, sa défense et son jeu nous avaient montré la voie. Il apporte cette énergie dont on a besoin pour terminer les matches. »

Auteur de sa meilleure saison en carrière avec ses meilleures moyennes aux points, aux rebonds et aux contres, Richaun Holmes se fait aussi un nom en défense, et pas uniquement par son énergie débordante. « Je sais que notre bilan ne montre pas assez combien c’est un super défenseur, mais il nous couvre tous, et je pense qu’il devrait être dans une All-Defensive Team » estime Buddy Hield. « Simplement par sa manière de jouer et de se donner à fond tous les soirs. Si vous demandez à quelqu’un de citer un joueur qui apporte de l’énergie, il fait partie de ceux qui en apportent des deux côtés du terrain. »

Pour gagner le respect de ses pairs, et c’est aussi valable pour De’Aaron Fox, il faudra déjà sortir de cette deuxième moitié de tableau. Actuellement 11e, Sacramento vise le « play-in » mais les Warriors et les Grizzlies, qui les devancent, ont quatre défaites de moins. Il reste environ deux mois pour les dépasser.