Zion Williamson espère que Lonzo Ball va prolonger aux Pelicans

Alors que son nom circule aux Bulls et aux Knicks, Lonzo Ball a profité du point presse de fin de saison pour évoquer son avenir. Free agent protégé, il sait que les Pelicans ont la main sur son avenir, avec la possibilité de s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure, et il se verrait bien prolonger l’aventure aux côtés de Zion Williamson et Brandon Ingram.

« C’est une discussion que mon agent et moi avons prévu d’avoir, mais évidemment, j’aimerais revenir » a-t-il déclaré. « J’ai créé des liens ici avec les coaches et mes coéquipiers, et je ne serais clairement pas opposé à un retour. »

Une volonté qui ravit Zion Williamson, le nouveau patron de l’équipe, auteur d’une superbe saison « sophomore ». « Ce serait mortel… Moi, Brandon et Zo entretenons une super relation, et j’aimerais vraiment que Zo reste. Il le sait. Maintenant, la réalité, c’est que Zo est adulte, et il fera ce qu’il y a de mieux pour lui. La seule chose que je puisse dire, c’est que j’espère qu’il va rester. »

Un rôle de « 3&D »

Moqué pour sa gestuelle et sa maladresse en début de carrière, Lonzo Ball a rectifié… le tir, et il reste sur sa meilleure saison en carrière avec 14.6 points de moyenne avec 38% à 3-points et 78% aux lancers-francs. En revanche, il est moins passeur qu’avant, et c’est à la fois dû à la présence d’Eric Bledsoe à ses côtés, mais aussi à l’évolution de son rôle.

« Je pense que mon tir s’est amélioré à tous les niveaux sur le terrain. C’était le plus important pour moi cette année » poursuit Lonzo Ball. « Mon rôle était différent cette année. C’était davantage un rôle de « 3&D ». Je trouve que je m’en suis très bien sorti, et je pense avoir réussi une solide saison. »

Et que pense-t-il de son duo avec Zion Williamson ? « C’est un joueur unique, et je n’ai jamais joué avec quelqu’un comme ça. Comme je l’ai dit, je pense qu’on a les éléments. Il faut juste les assembler. On est jeune, on ne peut que s’améliorer. Si on pouvait rester ensemble, ce serait super. Mais je ne peux pas prédire l’avenir. Je vais simplement attendre les coups de fil, et on verra ce qui se passe. »