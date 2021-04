Lonzo Ball confirme sa métamorphose

Même s’il assure qu’il abordait cette « trade deadline » avec sérénité, Lonzo Ball a bien failli faire ses valises il y a 15 jours. Son nom a ainsi animé les derniers jours de la fin du marché des transferts, mais il est toujours là et, la nuit dernière, il effectuait sa rentrée après sept matches passés à l’infirmerie.

Même s’il a toujours autant de mal à sourire lorsqu’on évoque son avenir à La Nouvelle Orléans, le futur free agent reste un pion essentiel de sa franchise, et cette nuit, à Houston, il a égalé sa meilleure marque de la saison (27 points) en décrochant un record personnel à 3-points avec un 8 sur 15 derrière l’arc !

Toujours associé à Eric Bledsoe, Lonzo Ball s’est carrément comporté en arrière-shooteur, cavalant entre les écrans pour se lancer dans du catch-and-shoot. Une vraie métamorphose quand on se souvient de ses premiers pas en NBA où il refusait certains tirs en raison de sa vilaine gestuelle. « Ce qu’a réalisé Lonzo depuis deux ans pour améliorer son tir est l’une des plus belles histoires de la NBA » s’enflamme Stan Van Gundy. « C’est difficile à faire. Il a changé son tir dans son ensemble, et c’est désormais un super shooteur. »

« Il accélère tellement le jeu »

Avec un 4 sur 4 à 3-points en cinq minutes, Lonzo Ball ne pouvait rêver meilleure entame, et c’est lui, en fin de match, qui va planter le 3-points qui repoussera définitivement les Rockets. Le tout en étant actif en défense et créateur pour les autres. Un match plein, l’un de ses meilleurs de la saison.

« Son adresse nous a vraiment, mais vraiment aidés. J’ai trouvé qu’il avait aussi bien défendu » poursuit Stan Van Gundy. « À la fin, il a eu des crampes, mais il voulait revenir en match. »

Arrivé de Dallas, James Johnson est celui qui profite le plus des absences de Zion Williamson et de Brandon Ingram, avec 17 points de moyenne en trois matches. C’était sa première avec Lonzo Ball, et il a adoré.

« On a pu voir combien il était important pour nous. Il apporte une énergie différente, le rythme est différent… Il accélère tellement le jeu, et je l’ai trouvé en forme. Il faut que j’améliore ma condition physique pour courir avec lui. Il pose beaucoup de problèmes aux défenses, et ce soir, on avait une totale confiance en lui. »

Toujours aussi réservé en interview, Lonzo Ball préfère parler de l’équipe et de la fin de match. « Je suis simplement fier des gars. On s’est tous donné à fond. Peu importe qui est sur le terrain, on reste soudé et on a gagné. »

Quand on vous dit qu’il n’est pas très bavard…