Lonzo Ball pensait avoir joué son dernier match avec les Pelicans

Jusqu’au bout, un gros échange a été attendu du côté de la Louisiane pour renforcer sur le court-terme une équipe jeune et très prometteuse. David Griffin a par ailleurs confirmé que les Pelicans voulaient se montrer agressifs jusque dans les dernières minutes avant la « trade deadline ».

Finalement, seuls deux ajustements mineurs ont eu lieu. JJ Redick et Nicolo Melli ont été envoyés du côté de Dallas et Wes Iwundu et James Johnson sont arrivés en renfort à New Orleans.

Heureux de rester

Lonzo Ball a pour sa part senti monter la pression alors que les rumeurs de départ se multipliaient le concernant, alimentées par une blessure à la hanche qui l’a écarté des terrains deux matchs avant la « deadline ».

Le meneur avait-il joué son dernier match avec les Pels ? Même lui a fini par en douter, son statut de free-agent protégé à la fin de sa saison renforçant l’idée qu’il pouvait constituer une bonne monnaie d’échange. Mais pour ça, il fallait des atouts au moins aussi référencés dans la balance et une offre satisfaisante pour le front-office des Pelicans qui n’est jamais arrivée.

« C’était vraiment dans mon esprit. J’étais préparé à tout. Je sais que beaucoup de gens appelaient. Mais en fin de compte, il s’est passé ce qui devait se passer et je suis là où je suis censé être aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Je suis heureux d’être à New Orleans. Je suis juste à l’aise ici. J’aime aussi jouer avec Zion Williamson et Brandon Ingram. Nous avons beaucoup de jeunes. Je pense que nous pouvons être bons à l’avenir ».

Concentré sur la fin de saison

Stan Van Gundy a indiqué que Lonzo Ball avait repris le shoot mais pas les exercices en équipe avec contact. Toujours touché à la hanche, le grand frère de LaMelo veut à présent se concentrer sur la fin de saison avant de penser à vivre encore les montagnes russes émotionnelles lors de la prochaine « free-agency ».

« C’est un contretemps mineur. Je veux évidemment être sur le terrain mais je veux attendre le moment où je serai à nouveau à l’aise et où je pourrai bouger de manière fluide », a-t-il ajouté. « J’essaie de revenir sur le terrain aussi vite que possible et de faire les playoffs. C’est tout ce qui me préoccupe. Je penserai à l’été quand l’été arrivera. Mais pour l’instant, il s’agit juste de revenir sur le terrain et de jouer ».