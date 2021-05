Les Kings vont garder Luke Walton

Il ne se sentait pas menacé, et il avait vu juste puisque ESPN annonce que Luke Walton va rester en place à la tête des Kings. En place depuis deux saisons, l’ancien coach des Lakers n’est toujours pas parvenu à ramener la franchise en playoffs après 15 ans de disette, mais il a la confiance de ses dirigeants, mais aussi de ses joueurs. Notamment de son meneur De’Aaron Fox qui réclamait de la stabilité.

Dans une interview pour Sports Illustrated, le meneur déplorait le fait que les joueurs soient échangés et les coaches virés trop tôt lorsqu’une équipe ne gagne pas. Selon Fox, les joueurs se doivent d’évoluer ensemble « plus longtemps, développer une cohésion, et les entraîneurs continuer à grandir et à faire confiance à tous leurs joueurs. Tout le monde veut continuer à progresser ensemble, garder ce groupe uni et continuer à jouer pour un entraîneur en qui vous avez confiance. »

Beaucoup de blessés dans la dernière ligne droite

Walton possède encore deux ans de contrat, et il peut s’appuyer sur l’expérience d’Harrison Barnes pour faire passer son message, mais aussi sur le talent de Fox donc, ou encore de la trouvaille Tyrese Haliburton. Les dirigeants ont sans doute noté que leur coach n’avait pas été gâté par le sort puisque Marvin Bagley III a encore passé une partie de la saison à l’infirmerie, tandis que Fox a manqué les douze derniers matches. Haliburton a vu sa saison s’arrêter sur une blessure au genou, tandis que Barnes s’est blessé aux adducteurs, et il a manqué les deux dernières semaines.

Malgré toutes ces défections, Sacramento est resté dans la course au « play-in » jusqu’au bout avec finalement un bilan de 31 victoires pour 41 défaites pour une honorable 11e place.