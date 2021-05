Barragistes, les Lakers veulent entrer dans l’Histoire

Personne n’aurait imaginé cela en début de saison, et même en mars au moment du All-Star Game. Champions NBA en titre, les Lakers sont contraints de passer par un barrage pour se qualifier en playoffs avec la perspective de rencontrer les Suns ou le Jazz au premier tour. La bonne nouvelle, c’est que les Lakers ont terminé la saison régulière sur cinq victoires de suite, et que l’effectif est quasi au complet puisque seul Jared Dudley est indisponible.

« Je ne regarde pas notre position. Cela n’a pas d’importance » assure LeBron James. « Evidemment, on sait qu’on voulait bien mieux jouer cette saison, mais les blessures ont plombé notre équipe. Mais je suis impatient de relever le challenge. C’est un challenge de plus pour moi en « post-season ».«

« Ce sera le défi le plus difficile de l’histoire de la NBA »

LeBron vise une 15e participation en playoffs, et jamais il n’avait jamais été classé plus bas que la 4e place. En clair, si les Lakers se sortent du « play-in », c’est la première fois que LeBron débutera les playoffs sans l’avantage du terrain. Autre défi : conserver son titre en étant 7e ou 8e. Ce serait du jamais vu dans l’histoire de la NBA ! Pour l’instant, les Rockets de 1995 restent l’équipe la moins bien classée à avoir remporté le titre. Ils avaient terminé la saison régulière à la 6e place.

« Ce sera le défi le plus difficile de l’histoire de la NBA » assure Dudley. « On est prêt à le relever. On est les champions en titre. Ils vont devoir se préoccuper de nous. On sera en bonne santé au bon moment, et personne ne veut voir une équipe des Lakers en bonne santé. »

Mais les Lakers ne sont pas encore en bonne santé, et le duo Davis-LeBron a encore donné quelques sueurs froides à ses dirigeants et ses coéquipiers. « A la place d’une autre équipe, je voudrais nous jouer le plus tôt possible » poursuit Dudley. « Je voudrais jouer maintenant face à LeBron qui revient tout juste d’une blessure à la cheville. On essaie de trouver nos automatismes. Vous pensez qu’on sera à notre meilleur niveau, maintenant ou plus tard ? Plus on jouera de matches, plus on aura d’automatismes et meilleur on sera. »

Seul le doublé sera considéré comme un succès

Pour Davis, qui souffre de l’épaule, les Lakers sont sur une pente ascendante, et c’est ce qu’il faut retenir. « Le coach nous l’avait dit [après la défaite face aux Raptors] il y a deux semaines : « Restez soudés et imaginez simplement où nous en serons dans deux semaines. » Aujourd’hui, ça fait deux semaines, et on est une bien meilleure équipe. On est une équipe en meilleure santé, et c’est le plus important. On trouve notre rythme des deux côtés du terrain. »

Pour Davis, il n’y aura pas de victoire morale ou de beau parcours. Seul le doublé sera considéré comme une réussite. « Tant qu’il n’y aura pas une bannière qui s’élèvera au plafond, on ne pourra pas dire que cette saison est un succès. Mais vu notre position, on est une situation pour réaliser quelque chose d’unique. Ce sera une réussite uniquement si on gagne tout. »