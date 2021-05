Tom Thibodeau prévient : les Knicks vont changer de monde

Il fallait avoir le nez fin pour imaginer, en décembre 2020, les Knicks terminer dans le Top 4 de l’Est cette saison. New York a réalisé une saison remarquable, alors que peu d’observateurs imaginaient la franchise en playoffs et encore moins avec l’avantage du terrain au premier tour, face aux Hawks.

Sérieux et appliqués, à l’image de leur coach Tom Thibodeau, les joueurs de New York peuvent se réjouir d’avoir déjoué les pronostics même s’ils ne le montrent pas.

« Cela ne comptait pas à l’époque, et toujours pas maintenant », affirme Julius Randle à ESPN. « Les gens ne croyaient pas en nous en début de saison, mais le plus important, c’était que nous, dans le vestiaire, on y croyait. »

L’enthousiasme est important puisque le groupe est jeune et pour des RJ Barrett ou Julius Randle, ce sont les premiers playoffs en carrière.

« C’est dingue comme sensation, surtout avec un groupe qui était là la saison passée et a vécu des moments difficiles », affirme le Canadien, drafté par New York en 2019. « On a bossé dur, personne ne nous donnait une chance mais on est là. On a donné aux fans ce qu’ils voulaient : revenir en playoffs. »

Mais Tom Thibodeau prévient ses troupes : être en playoffs, c’est bien mais y gagner des matches et exister, c’est mieux. Et pour ça, il faut encore monter d’un cran.

« La saison régulière, c’est la saison régulière et il y a beaucoup d’éléments qui jouent durant ces moments : des joueurs peuvent être absents, il y a les voyages… On sait comment les Hawks jouent, ils ont progressé durant la saison et on va devoir être prêt. On va devoir jouer pendant 48 minutes. »