Hall Of Fame : l’émouvant discours de Vanessa Bryant pour Kobe Bryant

Comme le veut la tradition, Michael Jordan n’a pas parlé. Choisi par Vanessa Bryant pour introniser Kobe Bryant au Hall Of Fame, l’ancien numéro 23 des Bulls est resté débout à ses côtés, et pendant le speech de la veuve de Kobe, ils ont échangé quelques sourires et quelques clins d’oeil.

« J’avais l’habitude de toujours éviter de faire l’éloge de mon mari en public parce que j’avais le sentiment qu’il recevait assez d’éloges de ses fans du monde entier et que quelqu’un devait le ramener à la réalité » a d’abord expliqué Vanessa Bryant. « En ce moment, je suis sûre qu’il est au ciel et qu’il se marre parce que je suis sur le point de le féliciter en public pour ses succès sur l’une des scènes les plus publiques. Je peux le voir maintenant, les bras croisés, avec un énorme sourire en disant : ‘C’est quoi cette connerie ?’.

« Je sais qu’il remercierait tous ceux qui l’ont aidé à en arriver là, y compris ceux qui ont douté de lui et ceux qui ont travaillé contre lui et lui ont dit qu’il ne pourrait pas atteindre ses objectifs »

Le discours de Vanessa Bryant s’est concentré sur le Kobe mari et le Kobe papa, mais avant cela, elle a remercié ceux qui avaient douté de lui, et qui ont fait de Kobe ce qu’il était.

« Je n’ai pas préparé de discours parce qu’il a improvisé chacun de ses discours. Il était intelligent, éloquent et doué pour beaucoup de choses, y compris pour parler en public. Cependant, je sais qu’il remercierait tous ceux qui l’ont aidé à en arriver là, y compris ceux qui ont douté de lui et ceux qui ont travaillé contre lui et lui ont dit qu’il ne pourrait pas atteindre ses objectifs. Il les remercierait tous pour l’avoir motivé à être ici. Après tout, il vous a prouvé que vous aviez tort ».

« Il n’a jamais oublié ses fans. S’il le pouvait, il jouerait chaque minute de chaque match. Il vous aimait tous tellement. »

Pour la courte partie consacrée au Kobe basketteur, elle a choisi les blessures. La fin de carrière de son défunt mari a été marquée par de très graves blessures, mais l’ancien scoreur des Lakers a finalement passé toute sa carrière à gérer des pépins plus ou moins gros.

« Les gens ne le savent pas, mais l’une des raisons pour lesquelles mon mari a joué malgré les blessures et la douleur, c’est parce qu’il disait qu’il se souvenait d’avoir été un enfant, assis dans les gradins avec son père pour regarder jouer son joueur préféré », a-t-elle confié, en regardant Michael Jordan. « Il se souvenait du trajet en voiture, des conversations et de l’excitation d’avoir la chance d’avoir une place dans la salle. Kobe ne voulait pas décevoir ses fans, surtout ceux de la section 300 qui avaient économisé pour le voir jouer, les enfants qui avaient la même excitation que lui. »

« Je me souviens lui avoir demandé pourquoi il ne pouvait pas se reposer pour un match quand il avait mal. Il m’avait répondu : « Et les fans qui ont économisé pour me voir jouer une seule fois ? ». Il n’a jamais oublié ses fans. S’il le pouvait, il jouerait chaque minute de chaque match. Il vous aimait tous tellement. »

À propos d’affection et d’amour, Vanessa Bryant a ensuite enchaîné sur le Kobe papa et le Kobe mari. Un passage qui rappelle évidemment celui prononcé lors de l’éloge funèbre il y a 15 mois.

« Merci d’avoir été le meilleur mari et le meilleur père possible. Merci d’avoir grandi et appris de tes propres erreurs. Merci d’avoir toujours essayé de faire mieux. Merci de ne jamais nous avoir abandonnés. Merci pour tout ton travail acharné. Merci pour notre famille. Merci pour nos filles : Natalia, Gianna, Bianka et Capri. Merci d’avoir travaillé sans relâche pour subvenir à nos besoins et de nous avoir donné la vie la plus merveilleuse qui soit. Merci de t’être réveillé à 4 heures du matin pour t’entraîner, d’être rentré à la maison pour m’embrasser le matin et d’avoir déposé nos filles à l’école pour aller t’entraîner, revenir à la maison et aller chercher nos filles à l’école chaque fois que tu le pouvais. »

« Merci de m’avoir appris, ainsi qu’à nous tous, à faire passer la joie de l’autre avant la nôtre »

« Merci de n’avoir jamais manqué un anniversaire, un récital de danse, une remise de prix à l’école, un spectacle ou un match auquel nos filles ont participé si ton emploi du temps le permettait. Merci d’avoir fait passer ton amour pour notre famille en premier. Merci d’avoir apporté tant de joie dans nos vies et de la joie aux gens dans le monde entier. Merci de nous avoir motivés à faire mieux que la veille. Merci de m’avoir appris, ainsi qu’à nous tous, à faire passer la joie de l’autre avant la nôtre.

« Merci d’être si altruiste et aimant, avec un cœur d’or. Merci de ne jamais te prendre trop au sérieux. Merci pour ton sens de l’humour. Merci pour ton esprit. Merci de ne jamais me dire non et de me laisser faire ce que je veux, la plupart du temps. Merci d’être patient et facile à vivre. Merci de m’avoir laissé faire éclater ta bulle dès que j’en avais l’occasion. Merci d’accepter gracieusement toutes mes remarques brutales. Merci de me les rendre. »

« Tu n’es pas seulement un MVP. Tu fais partie des plus grands »

Pour finir, elle a évoqué cette ultime réussite de Kobe Bryant, cette entrée au Hall Of Fame. L’accomplissement suprême pour n’importe quel joueur ou joueuse, n’importe quel entraîneur ou entraîneuse, n’importe quel dirigeant ou dirigeante…

« Félicitations, chéri. Tout ton travail et tes sacrifices ont porté leurs fruits », a-t-elle conclu. « Tu m’as dit un jour que si on doit parier sur quelqu’un, il faut parier sur soi-même. Je suis contente que tu aies parié sur toi-même, toi qui étais une sorte de surdoué. Tu as réussi. Tu es au Hall of Fame maintenant. Tu es un vrai champion. Tu n’es pas seulement un MVP. Tu fais partie des plus grands. Je suis tellement fière de toi. Je t’aime pour toujours et à jamais, Kobe. Bean. Bryant. »