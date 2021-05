Jalen Harris voulait briller devant sa famille

59e choix de la Draft 2020, Jalen Harris profite de chaque instant passé sur le parquet, surtout quand il s’agit de jouer sur le parquet des Mavericks.

Malgré des douleurs au pied, ce natif de Dallas ne voulait louper cette rencontre pour rien au monde malgré la réticence du staff médical. « C’était compliqué, ils ont vraiment essayé (de me convaincre) mais c’était impossible de ne pas jouer » raconte Harris à Yahoo Sports Canada.

Un contexte « favorable » pour les jeunes Raptors

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le rookie n’a pas loupé son rendez-vous, sous les yeux de sa famille qui avait effectué le déplacement à l’AA Center. « Il y avait tout le monde. Les oncles, les parents, les grands-parents, les amis… Je suis content de les voir… Comme je jouais devant ma famille, à la maison, contre cette équipe, j’avais effectivement une motivation supplémentaire. »

A l’instar du reste de jeune garde des Raptors, Harris profite des nombreuses absences et d’une fin de saison sans enjeu pour s’éclater sur les parquets NBA. Depuis quatre matches, le rookie tourne à 18,5 points, 3 passes, 3 rebonds à 52% au tir, 41% de loin et 78% depuis la ligne des lancers. Le tout en 30 minutes de moyenne. « Tout arrive en même temps. J’ai cru en moi et en mon travail et avec 8 absents, j’ai l’opportunité de faire ce que je sais faire et je suis vraiment content pour ça. »

Un joueur qui n’a pas froid aux yeux

Avec ces standards, l’intéressé propose un niveau de jeu bien supérieur à celui d’un 59e choix. Mais alors pourquoi les franchises n’ont-ils pas tenté le pari Harris ? « Je ne me pose pas cette question. Tout arrive pour une raison. Je crois que je suis au bon endroit et je sais que les équipes regretteront de ne pas m’avoir drafté. Je le sais mais je dois continuer de le prouver à chaque match. Avoir cette opportunité de le montrer me fait plaisir intérieurement. »

Très fort quand il s’agit de former de jeunes talents, Nick Nurse a lui aussi remarqué la confiance avec laquelle le joueur de 22 ans évolue. « Il n’a pas laissé grand chose l’atteindre » souligne le coach dans Sports Illustrated. « Je l’ai trouvé très bon dans l’explosivité notamment sur le premier pas quand il va au cercle. Il a réussi à changer de direction aussi par moment et c’est probablement ce que j’ai le plus apprécie chez lui. »

En attendant de voir ce que l’avenir réserve à Kyle Lowry, Toronto tient peut-être un nouvel arrière capable de s’imposer durablement aux côtés de Fred VanVleet.