Place à la jeunesse chez les Raptors

Si les Raptors ne sont pas officiellement éliminés de la course au « play-in », il est hautement improbable de les voir arracher la 10e place de l’Est puisqu’ils doivent gagner leur quatre derniers matches et espérer, dans le même temps, cinq défaites de suite des Pacers….

Ces ultimes jours de saison régulière sont donc sans enjeu ou presque, mais pas sans intérêt pour la franchise. Il y a en effet quelques jeunes pousses, comme les rookies Malachi Flynn et Jalen Harris, ou bien Gary Trent Jr, Yuta Watanabe, Khem Birch et Freddie Gillespie à faire grandir pour l’avenir.

« Je pense qu’il y a moyen de nettoyer un peu leur jeu », analyse Nick Nurse. « Au lieu de penser à 13 choses à faire, peut-être davantage en garder trois qu’on va bien répéter. Puis, on passe de trois à quatre. La plupart du temps, on veut surtout s’assurer de jouer avec leurs forces pour qu’ils soient bons et ainsi aident l’équipe. »

Et la suite ?

« Vous savez comment cela se passe : une année, un joueur ne peut pas partir sur sa gauche, il bosse tout l’été et ensuite, il y parvient », résume le coach. « La saison suivante, il a un jump hook, et l’année d’après, il ajoute un fadeaway. On peut toujours rajouter quelque chose. Je regarde surtout s’ils jouent pour gagner. Pas seulement via le score final, mais en observant s’ils jouent juste sur chaque possession. »

Fier malgré tout

Pour cela, le coach des Canadiens peut compter sur les anciens, ceux qui ont gagné le titre en 2019, comme Fred VanVleet par exemple. Ce dernier s’est récemment transformé en entraîneur pour aiguiller les jeunes joueurs.

« Il est intéressé, c’est ça le plus important », constate Nick Nurse. « Il nous a même rejoint, nous les coaches, à la mi-temps d’un match. Il est présent même s’il n’est pas disponible pour jouer, il est toujours près du terrain pour aider ses coéquipiers. »

Avec six défaites en sept matches, dont celle si importante en prolongation contre les Wizards qui a tué (quasiment) tout espoir, les Raptors ont manqué leur dernière ligne droite pour arracher le « play-in ». Mais Nick Nurse n’a rien à reprocher à ses joueurs sur leur attitude, celle dont il parlait pour évoquer les prestations de ses jeunes.

« Je trouve qu’on a bien joué, je suis fier de la façon avec laquelle on a joué. Pas de doute, on s’est battu. Je ne vois pas un match, sauf peut-être le dernier quart-temps contre Denver, où on n’a pas été compétitif. Je ne me souviens pas avoir été vraiment dégouté par notre façon de jouer après une rencontre. »