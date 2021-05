Eric Paschall, l’invité surprise des Warriors

Il manque bien évidemment toujours Klay Thompson et Kelly Oubre Jr souffre toujours du poignet pour rejouer, mais les Warriors ont eu la belle surprise de découvrir Eric Paschall à l’échauffement. Révélation de la saison passée par son côté couteau-suisse, dans la même veine qu’un Draymond Green, le petit intérieur n’avait plus joué depuis le 2 avril, et ses problèmes à la hanche l’ont contraint à ne jouer que trois matches en deux mois.

« C’est génial de revoir Eric, car ça lui permet de retrouver ses jambes et son souffle » explique Steve Kerr au San Francisco Chronicle. « Il avait l’air en forme, et au fil des minutes, j’ai trouvé qu’il avait fait beaucoup de bonnes choses ».

En 19 minutes, Paschall termine avec 12 points, 4 rebonds et 2 contres, et il ne sera pas de trop dimanche soir pour aider Green sous les panneaux à contenir une formation de Memphis très costaude sous les panneaux. « Concernant dimanche, on verra, mais c’est super qu’il soit disponible » poursuit Kerr. « Memphis est une équipe grande et costaude, et on pourrait avoir besoin de lui. Il faut qu’il soit prêt à y aller. »

S’estimant « un peu rouillé », Paschall est monté en puissance au fil de la rencontre face aux Pelicans, et il n’a pas semblé gêné par cette hanche qui le tiraille depuis plusieurs mois. Comme les Warriors ne s’entraînaient pas, il ne lui était pas possible de la tester dans des situations collectives.

« C’est une blessure qui ne lui permettait pas d’aller sur le terrain, et il lui a fallu du temps pour retrouver du foncier et ses qualités athlétiques » explique son coach. « Personnellement, je lui ai dit que je n’avais jamais eu à m’inquiéter de ce genre de choses quand je revenais de blessure, mais lui a été contraint de s’en préoccuper. »