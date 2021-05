Le Thunder s’est inspiré de Steve Nash pour tenter de contourner Rudy Gobert

Comment piéger Rudy Gobert, et éviter qu’il ne gêne, voire contre, les tirs ? A OKC, on a profité de la réception du Jazz pour essayer de nouveaux systèmes, et plus particulièrement en s’inspirant de Steve Nash. A l’époque des Suns, Nash avait l’habitude pénétrer dans la raquette et de ne pas arrêter son dribble. Résultat, le pivot adverse était perturbé puisqu’il devait à la fois bloquer la ligne de fond, mais aussi se concentrer sur Nash, et donc délaisser son adverse direct.

« C’est une bonne expérience pour tous nos joueurs de jouer contre Gobert » assure Mark Daigneault, interrogé par Thunder Wire. « J’ai trouvé qu’il y avait eu quelques bonnes actions, et d’autres moins bonnes dont on peut tirer les leçons. »

Deux joueurs ont tenté d’imiter Steve Nash cette nuit, et il s’agissait de Theo Maledon et de Svi Mykhailiuk. « On était censé utiliser beaucoup d’actions à la Steve Nash » confirme le meneur français, auteur de 18 points. « Face à un très grand défenseur comme Gobert, qui reste beaucoup dans la raquette, je pense qu’il faut essayer de le sortir davantage au large, et le fait d’écarter le jeu nous a été profitable et ça faisait partie du plan de jeu. »

Pour Mykhailiuk, le but est « créer de la confusion dans la défense« , et « c’est ainsi plus facile de passer et de faire le bon geste« . Malgré ça, le Thunder n’a pas pesé lourd face au Jazz, et Rudy Gobert a régné dans la raquette avec 16 points, 18 rebonds et 2 contres en 27 minutes.