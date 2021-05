Onyeka Okongwu, le Faucon curieux

Limité à 14 apparitions avec Lloyd Pierce aux manettes, Onyeka Okongwu se libère depuis la prise de pouvoir de Nate McMillan. Le rookie passé par USC fait désormais partie de la rotation classique des Hawks.

« Il est vraiment concentré sur le fait de devenir un vrai bon pro, et une des choses les plus importantes pour un jeune joueur, c’est de toujours garder les yeux grand ouverts et apprendre autant que possible », affirme Lou Williams pour l’Atlanta Journal Constitution. « Il me pose toujours beaucoup de questions sur le pick & roll et ce genre de choses. Il aide sa cause en posant toutes ces questions. »

Intérieur de petite taille (2m03), mais très tonique et mobile, Onyeka Okongwu est évidemment bien conscient qu’il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais son rôle en sortie de banc, aux côtés de vétérans comme Danilo Gallinari et Lou Williams, est idéal pour apprendre en douceur.

« Ils m’aident beaucoup. Ils sont dans la ligue depuis un moment. Je suis toujours sur le terrain avec des gars comme Lou, Danilo. Je suis avec eux avec les remplaçants et Solomon Hill aussi. Ils m’aident toujours. Ils me disent où aller mais aussi de jouer au basket sans trop réfléchir et ça m’a beaucoup aidé sur ces deux dernières semaines. Ça m’aide énormément avant les playoffs. »

Auteur de quatre matchs à 10 points ou plus en avril, et un match solide à 14 points, 7 rebonds le 5 mai dans une victoire face aux Suns, le jeune intérieur commence à montrer des signes tangibles de progression.

« Tout est expérience. Plus j’aurai de temps de jeu, plus j’apprendrai et meilleur je serai. En ce moment, j’essaie simplement de jouer et de faire ce que je sais faire, prendre du plaisir et apprendre à éviter les fautes. J’essaie surtout de ne pas prendre des fautes rapides mais tout est apprentissage pour moi. »

« Il a un potentiel illimité »

Ancien coéquipier des Ball, Lonzo et LaMelo, du côté de Chino Hills, Onyeka Okongwu est beaucoup moins sous les radars que ses camarades californiens. Mais ce n’est pas pour lui déplaire. Il peut progresser sereinement chez les Hawks, au relais de John Collins qui apprécie son attitude.

« On commence seulement à voir son jeu prendre de la maturité, avec quelques nuances. C’est vraiment important pour O qui est seulement parti du lycée depuis un an. Il arrive et il est déjà capable d’être un vrai joueur dans la ligue, capable de contribuer de vraies minutes. Il fait en tout cas toutes les petites choses qui vont finir par faire quelque chose de gros. On est tous fiers de O. »

À tout juste 20 ans, OnyekaOkongwu a en tout cas un modèle tout trouvé : Bam Adebayo. Comme le All-Star du Heat, il est un intérieur moderne, qui a le potentiel pour faire un peu de tout dans la peinture. Reste à mettre tout ça en place, sans griller d’étape.

« Quand il est sorti de l’université, il était un peu le même type de joueur que moi. Il a bien progressé au cours des deux dernières saisons. Lui et moi, on a commencé de la même manière et puis il a réussi à développer son jeu, son dribble, son jeu de passes. Si je continue à bien travailler, je peux être un gros joueur comme lui. On a le même type de physique, les mêmes qualités athlétiques et globalement, un jeu similaire. »

Avant de pouvoir se comparer réellement avec Bam Adebayo, comme lui d’origine nigériane, Onyeka Okongwu reste humble et fait le sale boulot sans rechigner. Il faut dire qu’aux côtés de Trae Young ou Lou Williams, il n’a qu’à se mettre en bonne position et ces derniers arriveront à le trouver.

« Je pense qu’il va être un très bon joueur, un joueur solide pour un long moment », ajoute Nate McMillan. « Il a les qualités, il veut apprendre, il pose beaucoup de questions, et c’est ce qu’on cherche chez un rookie. Il faut qu’il fasse de la vidéo, qu’il apprenne. Il absorbe ce qu’on lui dit et c’est un joueur physique. Il n’a pas peur du contact. Il a joué contre un All-Star en Bam, et Bam est un joueur très physique dans la peinture. Il a fait du bon boulot à mesure qu’il continue à gagner des minutes et jouer dans des situations importantes, comme en ce moment. Il va progresser avec le temps. Mais il a un potentiel illimité. »