Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo, une usine à dunks qui tente de s’économiser

Habitués à dominer leur sujet derrière la ligne à 3-points, les Bucks ont cette fois fait la différence dans la raquette face aux Pacers. Privés de Myles Turner, puis Domantas Sabonis en cours de partie, les hommes de l’Indiana y ont encaissé 78 points, contre 50 inscrits.

Principale explication à cette différence de points : Giannis Antetokounmpo. S’il a converti sa seule tentative à 3-points du match, le Grec a encore impressionné près du cercle.

« On a été un peu plus physiques dans la raquette », remarque-t-il après le match. « On a été capables d’en tirer profit. Brook (Lopez) et moi avons pu rouler fermement vers le cercle et prendre des rebonds offensifs. »

Si son pivot a terminé la rencontre avec une solide performance (21 points et 8 rebonds), Giannis a lui surclassé l’adversaire avec ses 40 points (14/18 aux tirs), 15 rebonds et 6 passes pour une évaluation finale de 52.

Fait notable au cœur de sa performance : au moins six dunks ! Dont deux particulièrement autoritaires à la fin du troisième quart-temps, d’abord sur la tête de Goga Bitadze, puis sur JaKarr Sampson. « Il a tapé du poing sur la table, j’adore cette énergie », salue son coéquipier, Jrue Holiday. « Je ressens juste tellement d’adrénaline que je dois la laisser sortir », note l’intéressé.

Le Grec convient toutefois qu’il essaye d’en faire moins dans ses célébrations d’après dunk. « Tout au long de ma carrière, je criais ou montrais les muscles après un dunk. Maintenant je suis fatigué ! Car le « flex » dure deux ou trois secondes. Parfois je me dis ‘Merde, je n’aurais pas dû’. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué cette année, mais je n’essaye de ne plus le faire autant, j’essaie d’économiser autant d’énergie que possible. »

« Je ne vais pas mentir, je me sens fatigué », concède-t-il. « Au final, c’est une saison NBA, tu vas te sentir fatigué, c’est quelque chose d’attendu. Tant que je ne suis pas fatigué sur le plan mental, ça va. La fatigue physique, ce n’est pas important pour moi. »