Programme du soir | Les Blazers veulent poursuivre leur belle série chez les Suns

Atlanta, Miami et New York se battent à distance pour l’avantage du terrain au premier tour, respectivement face à Orlando, Philadelphie et San Antonio (beIN Sports Max 4). Les trois matchs débutent à 01h30.

Duel à distance également pour la 3e place de la conférence Ouest entre les Clippers, à Charlotte (01h00), et les Nuggets, à Minnesota (02h00).

Les Kings peuvent encore espérer aller en « play-in » avec un succès à Memphis (02h00) et une défaite des Spurs. Mais le choc de la soirée a lieu à Phoenix, entre les Suns et des Blazers très en forme (04h00, beIN Sports 1).