Extrêmement impliqué socialement, Kareem Abdul-Jabbar va avoir droit à un prix à son nom. Le « Kareem Abdul-Jabbar Award », dont la création vient d’être officialisée par la NBA, aura ainsi pour but de récompenser les joueurs les plus investis dans la lutte pour la justice sociale, ceux qui incarnent et défendent le mieux les valeurs d’égalité, de respect et d’intégration prônées par la ligue.

« Je me sens honoré et reconnaissant d’être associé à un tel prix, qui vise à récompenser des personnes dévouées, engagées et désintéressées, afin de promouvoir la lutte pour la justice sociale pour les personnes marginalisées. Il s’agit à mes yeux d’un énorme pas en avant et dans la bonne direction, pour ce pays et pour toutes ces personnes qui prônent l’égalité », explique de son côté Kareem Abdul-Jabbar, dans un communiqué.

Décerné chaque année à partir de 2021, ce prix permettra au gagnant d’offrir 100 000 dollars à l’association caritative de son choix. Les quatre autres finalistes pourront, quant à eux, offrir 25 000 dollars. À noter que chaque équipe désignera dans son effectif un joueur qui, après examen par un jury composé de leaders sociaux, de légendes NBA et de dirigeants, pourra espérer ajouter son nom au palmarès de ce « Kareem Abdul-Jabbar Award ».

Kareem Abdul-Jabbar, un homme d’engagement

L’appellation de ce prix n’a évidemment pas été choisie au hasard puisqu’elle honore un joueur de renom, marquant aussi bien sur qu’en dehors des parquets. Inspiré par Martin Luther King, le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue n’a ainsi jamais cessé de s’impliquer sur les questions sociales et, ce, depuis son plus jeune âge. En utilisant notamment sa visibilité en tant qu’athlète, pendant puis après sa carrière.

« En plus d’être l’un des plus grands joueurs de l’histoire, Kareem Abdul-Jabbar a consacré une grande partie de sa vie à défendre l’égalité et la justice sociale. Avec ce prix, nous sommes fiers de pouvoir célébrer les joueurs qui utilisent leur influence pour impacter leurs communautés et, plus globalement, notre société en général », précisait de son côté Adam Silver, toujours dans un communiqué.

Les finalistes et le vainqueur du « Kareem Abdul-Jabbar Award » seront désignés pendant les playoffs.