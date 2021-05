Hall of Fame : Vanessa Bryant va prendre la parole lors de l’intronisation de Kobe Bryant

On sait depuis un mois que c’est Michael Jordan qui présentera Kobe Bryant pour son intronisation au Hall of Fame, ce samedi 15 mai. C’est en effet la tradition dans le panthéon du basket : le nouvel entrant doit être accueilli par un pensionnaire, et qui de mieux que Michael Jordan pour Kobe Bryant ?

« Ce sera un grand honneur », a ainsi déclaré « His Airness » . « C’est comme parler d’un membre de sa famille. Il m’a offert le plus grand des respects en imitant certaines choses que j’ai réalisées. Je ne peux que lui rendre ça en montrant mon soutien et mon admiration pour un gars que j’estime être l’un des meilleurs de tous les temps. »

Mais le sextuple champion NBA (Hall of Famer depuis 2009) ne sera pas seul puisque The Athletic explique Vanessa Bryant va également prendre la parole pendant la cérémonie de son défunt mari. Elle sera donc sur scène aux côtés de Michael Jordan.

On se souvient que la femme de Kobe Bryant avait lu un superbe discours au Staples Center, en février 2020, lors de la soirée d’hommage et d’adieu à Kobe Bryant et à leur fille Gianna.