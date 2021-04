Hall of Fame 2020 : Michael Jordan va présenter Kobe Bryant

La pandémie a retardé la cérémonie d’introduction de la cuvée 2020 du Hall of Fame, qui aura finalement lieu entre le 14 et le 16 mai. Une cuvée de très haut niveau puisqu’on retrouve le regretté Kobe Bryant, mais également Tim Duncan et Kevin Garnett chez les joueurs, Tamika Catchings chez les joueuses et Rudy Tomjanovich chez les coachs.

Le Hall of Fame de Springfield vient d’ailleurs d’annoncer le nom de ceux qui présenteront les nouveaux entrants, sachant qu’il faut déjà faire partie du Panthéon du basket pour pouvoir se charger de la présentation.

C’est Michael Jordan (cuvée 2009) qui présentera ainsi Kobe Bryant alors que David Robinson (2009) officiera pour Tim Duncan et qu’Isiah Thomas (2000) se chargera de Kevin Garnett.

ALonzo Mourning (2014) et Dawn Staley (2013) présenteront de leur côté Tamika Catchings alors que Calvin Murphy (1993) et Hakeem Olajuwon (2008) se chargeront d’introduire Rudy Tomjanovich.