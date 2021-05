La bannière des Lakers dévoilée, Kyle Kuzma se rappelle du chemin parcouru

Il est le seul jeune à avoir « survécu » à l’arrivée d’Anthony Davis, qui a permis aux Lakers d’aller décrocher leur 17e titre de champion NBA. Los Angeles tenait ainsi beaucoup à Kyle Kuzma, et ses qualités de scoreur, mais l’ailier fort est très souvent critiqué par les observateurs et les fans exigeants de la franchise « Purple & Gold ».

Alors, au moment de voir la bannière de champion se dévoiler au Staples Center, il apprécie.

« Ça veut dire beaucoup. C’est moi qui suis ici depuis le plus longtemps » rappelait-il ainsi après la victoire face à Houston. « J’ai connu des périodes vraiment sombres, vraiment très sombres. Lors de ma première saison, ou la deuxième, il y a eu des trucs dingues. J’ai tout connu. Donc pour moi, être là depuis le début, ça signifie juste beaucoup. Je suis juste un gamin de Flint, dans le Michigan, qui n’imaginait même pas qu’il était possible de hisser des bannières au Staples Center. C’est juste dingue. Je suis reconnaissant de pouvoir simplement jouer au sport que j’aime et de contribuer à la victoire au plus haut niveau. Une bannière, c’est quelque chose de particulier dans une vie. C’est là-haut pour l’éternité, ça ne descendra jamais, et je m’en rappellerai toujours. »

Pour Kyle Kuzma, précieux lors du succès face à Houston, ça permet aussi de mesurer le chemin parcouru.

« J’aime juste le basket, c’est tout. Mon année freshman à la fac, je n’ai quasiment pas joué, en fait. Je joue entre 5 et 7 minutes dans une équipe qui a fait le Sweet 16. J’aurais pu demander un transfert mais j’ai continué à me battre, pour me construire. J’ai réussi à rejoindre la NBA et il y a eu tellement d’obstacles depuis. Mon rôle a changé, les superstars (LeBron James et Anthony Davis) sont évidemment arrivées et mon rôle s’est encore réduit. J’ai traversé beaucoup de choses, mais rien ne peut me mettre à terre. J’adore le combat ».

Alors qu’il n’est que dans sa quatrième saison en NBA, il a en effet déjà connu énormément de choses, de la reconstruction avec un groupe très jeune (Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart…) à l’arrivée des superstars et au titre. Le tout dans une franchise mythique, où rien n’est pardonné et où il a souvent dû changer de rôle.

« Je pense qu’il y a des idées fausses à mon sujet, avec des gens qui pensent que je n’aime pas le basket, peut-être par rapport à la façon dont je m’habille, dont je me teins les cheveux et tout ça. Mais si vous vous intéressez vraiment au basket, et si vous comprenez où j’en étais dans mon année rookie par rapport à maintenant, vous savez que je suis devenu un joueur beaucoup plus complet. Je ne voudrais pas changer ce voyage. Je pense que ça m’a beaucoup appris. Ça m’a beaucoup appris de prendre du recul et de regarder Bron et AD jouer, ça m’a aidé à grandir et je veux continuer à m’améliorer. C’est la seule chose qui compte ».