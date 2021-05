La bannière de champion 2020 finalement accrochée, les Lakers pensent à la suivante

Les Lakers auront attendu les derniers jours de la saison régulière 2020/21 pour accrocher leur bannière de champion de la saison précédente, la tradition plaçant plutôt ce moment au premier match à domicile après le titre.

Mais la franchise voulait absolument vivre cet instant avec des spectateurs dans les travées du Staples Center et pas dans le froid d’un huis clos.

« On avait déclaré ne pas vouloir dévoiler cette bannière tant que nos fans n’étaient pas présents, donc c’est votre moment », a annoncé aux spectateurs LeBron James, qui a pris la parole avant la victoire contre les Rockets. « On a fait notre soirée de remise des bagues, mais on voulait vous y voir. Donc on a gardé la bannière pour vous tous. La route pour le doublé commence dans une semaine. »

« La dernière pièce de notre titre 2020, c’était la bannière avec nos fans »



Autour de 4 000 personnes ont donc pu assister à cette cérémonie qui vient conclure en quelque sorte ce titre de 2020, remporté dans la « bulle » d’Orlando en octobre dernier.

« C’est agréable de vous entendre, que la famille soit réunie à nouveau », a ajouté Jeanie Buss, la patronne des Lakers. « On a gagné le trophée, les joueurs ont eu leur bague, donc la dernière pièce de notre titre 2020, c’était la bannière avec nos fans. »

Cette soirée était donc placée sous le signe de la relation retrouvée avec les fans, dans cette drôle de campagne 2020/21 toujours marquée par la crise sanitaire, un mois après leur retour au Staples Center.

« Quelle sensation ! », a réagi Anthony Davis. « Je n’ai jamais pensé un jour accrocher une bannière de champion. C’est grâce à vous, grâce à votre soutien pour moi, mes coéquipiers, le staff. Votre soutien avant la suspension de la saison ou même dans la bulle, via les écrans, c’était très important pour nous. Sans vous, on n’aurait pas été capable de gagner ce titre. Donc je vous aime et comme LeBron l’a dit : on va essayer de faire le doublé. »