Hawks – Wizards : Trae Young va chercher ses premiers playoffs

Russell Westbrook est le patron de l’équipe en l’absence de Bradley Beal, et il met déjà beaucoup d’intensité des deux côtés du parquet pour les visiteurs. À ses côtés, Raul Neto est parfait à la baguette, et Rui Hachimura profite de tirs ouverts pour se montrer en attaque. Mais les Hawks réagissent bien, et l’entente Trae Young-Clint Capela est superbe, avec le Suisse qui se régale des caviars de son meneur star.

Le meneur All-Star d’Atlanta est en feu, avec quelques moves dont lui seul a le secret, et il noircit la feuille sans se faire attendre. Sous son impulsion, les hommes de Nate McMillan sont bien en place, et après douze minutes, ils ont pris le contrôle des opérations (35-30). Les Hawks ne lèvent pas le pied de l’accélérateur, et Bogdan Bogdanovic puis Danilo Gallinari commencent à artiller de loin.

En manque de soutien en attaque, à l’exception d’Hachimura, Westbrook tente de résoudre les problèmes seul. Young lui répond, et leur duel atteint déjà des sommets. Sur un 3-points à l’ultime seconde, Westbrook donne l’avantage aux siens à la pause (59-56). Le meilleur passeur de la NBA et nouveau « Monsieur Triple-Double » en est déjà à 22 points.

Collins-Capela, duo musclé

Au retour des vestiaires, les Wizards insistent, et Russell Westbrook va chercher le cercle en se frottant à Clint Capela. À ses côtés, Davis Bertans envoie quelques banderilles de loin, et le « momentum » est clairement pour les hommes de Scott Brooks avec également un Daniel Gafford qui domine Onyeka Okongwu par un beau travail de feintes. Washington joue un basket appliqué et efficace, et après trois quart-temps, les « Westbrook Boys » sont toujours devant (91-83).

Comme Daniel Gafford continue son chantier, Nate McMillan prend un arrêt de jeu immédiat, pour recadrer ses troupes. L’effet est immédiat pour ses joueurs, qui remettent le bleu de chauffe.

La défense d’Atlanta est montée d’un cran et le duo Collins-Capela montre les muscles. C’est Collins qui redonne l’avantage à sa formation, tandis que Young gère parfaitement la fin de la rencontre. Le banc est debout, et Kevin Huerter conclut le travail pour une victoire (120-116). Les joueurs d’Atlanta peuvent exulter : ils valident leur place en playoffs !