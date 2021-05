Le retour de la Air Jordan 1 KO « Chicago »

Nike pense toujours aux amateurs de « classics » en ressortant de ses cartons ses paires les plus emblématiques comme la Air Jordan 1 KO « Chicago », commercialisée pour la première fois en 1986.

Les couleurs des Bulls sont toujours à l’honneur de ce modèle en toile pour la partie rouge et blanche et en cuir lisse noir pour le signe Nike et le col. Sortie officiellement depuis hier, la Air Jordan 1 KO « Chicago » est annoncée à 140 dollars.

(Via SneakerNews)

—

