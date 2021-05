Les Nuggets vont-ils faire souffler leurs titulaires ?

Après la victoire à Charlotte, les Nuggets ont assuré l’avantage du terrain pour le premier tour des playoffs. Avec encore trois matches à disputer, ils peuvent toujours espérer prendre la 3e place aux Clippers.

Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? Les blessures ont souvent plombé les troupes de Michael Malone (et Jamal Murray avant tout, absent pour les playoffs) cette saison et le coach commence à réfléchir à la gestion de ses meilleurs joueurs, Nikola Jokic et Michael Porter Jr. en tête, pour ces derniers jours.

« On a discuté de ça et on continue », annonce l’entraîneur au Denver Post. « Sur l’idée de potentiellement limiter le temps de jeu ou de mettre au repos. D’un côté, je respecte l’avis de Nikola, qui est fier de jouer tous les matches, mais d’un autre, on doit aussi être intelligent. »

Car le pivot, favori pour être MVP, n’a toujours pas manqué une rencontre cette saison et quand on lui demande son avis après le succès face aux Hornets, il est catégorique : « Mon objectif, c’est de jouer tous les matches. »

Les Nuggets joueront un back-to-back jeudi et vendredi contre Minnesota et Detroit, soit deux matches faciles, et une dernière partie dimanche contre Portland, pour un duel qu’on pourrait retrouver dans la foulée en playoffs, les Blazers occupant la 5e place actuellement.

Dès lors, que faire ? Michael Porter Jr, qui tourne à 27.1 points de moyenne à 50% de réussite à 3-pts depuis dix matches, comprend qu’il faut s’économiser mais ne veut pas perdre le rythme et la main.

« Je n’ai pas besoin de beaucoup me reposer en ce moment. Et je ne crois pas que Nikola Jokic y pense également. Il y va plus fort que n’importe lequel d’entre nous. S’il ne se repose pas, il est clair que je ne vais pas souffler. »