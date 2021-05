Terence Davis finit fort avec les Kings

Terence Davis aime bien affronter le Thunder cette saison. L’arrière transféré des Raptors aux Kings a croisé la route d’Oklahoma City pour la troisième fois ce mois-ci, et après leur avoir planté 18 points à deux reprises (pour deux victoires), il a de remis ça hier, mais cette fois à 27 points (et une troisième victoire) !

Bien parti pour rester à Sacramento…

Il égale donc son record de saison et il confirme son intégration réussie dans les rangs californiens. Sans De’Aaron Fox ni Harrison Barnes, ni Tyrese Haliburton sur cette fin de saison, les Kings ont trouvé en Terence Davis le parfait joker, lui qui tourne à 17 points sur les sept dernières rencontres de Sacramento (dont six victoires). De quoi envisager une prolongation chez les Kings ?

« C’est la direction que ça prend. C’est une belle possibilité pour moi. Je dirais que je joue le meilleur basket de ma carrière en ce moment, même mieux qu’à l’université. Ce sont probablement les meilleurs matchs dans ma vie. »

Rookie non-drafté la saison passée, Terence Davis a néanmoins pu profiter d’un apprentissage express auprès des champions de Toronto, les Kyle Lowry, Serge Ibaka et autres Marc Gasol et Fred VanVleet. Bien tombé chez les Raptors, il apporte désormais un peu de son « expérience » à Sacramento.

« Ça a clairement joué un grand rôle pour moi d’être auprès de ces gars, de les observer soir après soir et de m’imprégner de leur savoir », confie-t-il. « On parle de grands leaders : Kyle, Fred, Serge, des gars qui sont dans la Ligue depuis un moment et qui ont connu du succès. J’ai appris le professionnalisme auprès d’eux. »

Luke Walton apprécie en tout cas l’arrivée de Terence Davis chez les Kings. L’arrière sort du banc sans sourciller et ce dernier ne renâcle pas à défendre dur et se jeter sur un ballon qui traîne le cas échéant. Si le jeune basketteur a fauté par le passé, il a également appris de ses erreurs et se présente comme un coéquipier (et un citoyen) modèle depuis son arrivée à Sacramento.

« Je pense que ça aide les jeunes joueurs quand on est dans une culture de la gagne et qu’on est entouré de vétérans qui ont gagné dans leur carrière et qu’on voit leur professionnalisme », surenchérit Luke Walton. « On peut parler de professionnalisme, on peut l’enseigner, mais quand tu le vis et que tu le vois, ça parle encore plus. Si ça te parle et que tu as du talent, alors tu vas avoir une belle petite carrière en NBA. Si tu choisis de ne pas suivre cet exemple, alors tu ne devrais pas faire long feu… »

L’étincelle en sortie de banc

Passé de 14 à 20 minutes en arrivant chez les Kings, Terence Davis met à profit ses minutes supplémentaires en tournant à 10 points, 3 rebonds et 2 passes, contre 7 points, 2 rebonds et 1 passe avec les Raptors. Plus responsabilisé dans l’attaque de Sacramento, il fait feu de tout bois et n’hésite jamais à envoyer ses tirs.

« TD, on aime son agressivité. Il doit rester comme ça, surtout en ce moment », ajoute Moe Harkless. « Il fait du bon boulot. Quand il entre en jeu, il nous apporte en attaque, mais aussi en défense. Il joue son jeu des deux côtés du terrain et il prend du plaisir. C’est comme ça qu’il obtient ces bons résultats. »

Encore inconstant en avril, alors que les Kings encaissaient défaite sur défaite et abandonnaient tout espoir de playoffs, Terence Davis a pour le coup trouvé son rythme de croisière ces dernières semaines. Il en est à cinq matchs de suite à 10 points ou plus et si croiser trois fois une équipe d’Oklahoma City en plein « tanking » a aidé, il a aussi brillé face aux Lakers ou encore aux Spurs. Ce rôle de sixième homme lui va comme un gant…

« On le voit comme un boost offensif en sortie de banc », confirme Luke Walton. « On va mettre des systèmes en place pour lui. Il aime courir, il fait des interceptions et il nous apporte une étincelle, ce qui est important pour n’importe quelle équipe. Regardez ce que fait Jordan Clarkson avec Utah cette année. Vous faites un tour des équipes et beaucoup d’entre elles, si ça ne va pas, ont un joueur qui peut sortir du banc et apporter une étincelle. »

Feu follet en attaque, terence Davis n’est pas encore un shooteur super fiable, à 36% à 3-points depuis son transfert, mais il a trouvé sa place chez les Kings. Cette fin de saison doit lui permettre de prendre encore davantage ses aises dans son rôle et de s’inscrire si possible sur le long terme en Californie.

« Je ne pensais pas que j’allais être échangé mais j’ai fini par trouver une bonne place à Sacramento. Quand je suis arrivé ici, j’essayais simplement de trouver ma place avec les gars. J’ai parlé à Luke et à Rico Hines [un assistant] et la première chose qu’ils m’ont dit, c’est de rester moi-même. À mesure que les matchs se sont enchaînés, j’ai continué à trouver ma place dans l’équipe et j’ai réussi à bien m’intégrer. »