Terence Davis en quête de rédemption chez les Kings

Non-drafté après ses quatre années à la fac d’Ole Miss, Terence Davis avait surpris tout le monde en se faisant élire dans le deuxième meilleur cinq rookie en fin de saison passée. Après avoir arraché un contrat chez les Raptors après la ligue d’été (avec les Nuggets), il avait fait partie des bonnes nouvelles sur le banc de Toronto.

Mais cette saison, après une affaire de violence conjugale, dont les charges ont finalement été abandonnées, le jeune arrière n’était plus tellement en odeur de sainteté chez les Raptors. Son temps de jeu en baisse, tout comme ses pourcentages, ne laissaient rien présager de bon. Et pour cause, Terence Davis a atterri à Sacramento…

« À Toronto, ça devenait difficile mentalement »

« Je suis content d’être à Sacramento. C’est un nouveau départ pour moi. Il y avait beaucoup de choses à gérer à Toronto, ça devenait difficile mentalement. Ma saison rookie était plutôt une bonne année, en n’ayant pas été drafté mais en terminant dans le deuxième meilleur cinq de rookie. Et puis, il y a eu cet incident malheureux et tout a changé. C’est presque comme si le monde s’était retourné contre moi et j’étais tout à coup dos au mur. »

Avec les Kings, Terence Davis s’est rapidement fait remarquer, dans le bon sens du terme, avec un match à 14 points d’abord dans un succès contre les Spurs, avant une explosion à 27 points dont 7/10 à 3-points à Milwaukee.

Malheureusement, depuis sa prestation brillante à 27 points le 3 avril dernier, Terence Davis n’était pas à l’aise dans ses baskets avec six matchs à 5 points ou moins. Et ce à tel point qu’il a envoyé un message à Luke Walton pour s’excuser de son niveau de jeu faiblard, après un zéro pointé à Utah…

« J’ai envoyé un message au coach, et j’en ai parlé à mes coéquipiers : j’étais mauvais. Mon niveau de jeu était inacceptable. Je vais faire mieux. Je dois faire davantage de choses. Il n’y a pas que les tirs réussis, il y a aussi les rebonds, les interceptions et les courses en contre-attaque… C’est là que notre équipe est la meilleure. Je suis mon pire critique. »

Hier soir, face à Dallas, Terence Davis s’est fait pardonner en signant pour le coup un parfait 5/5 derrière l’arc, pour finir à 23 points dans la victoire qui met enfin un terme à neuf défaites de suite pour les Kings.

« Il y a des moments où il hésite encore »

« Il y a eu des hauts et des bas pour nous les nouveaux, mais on essaye simplement d’être le ciment de l’équipe et d’apporter ce dont les titulaires ont besoin », souffle son coéquipier, comme lui fraîchement débarqué, Delon Wright dans The Athletic. « C’était satisfaisant pour nous de pouvoir finir ce match. »

Inconstant sur son tir extérieur, terence Davis s’est en tout cas promis d’être plus polyvalent et de peser positivement sur le match d’autres manières que le simple scoring.

Après l’incident new-yorkais avec sa petite amie (de l’époque), Terence Davis a pris la réalité de plein fouet. S’il la joue pour le moment profil bas, il n’attend qu’une chose : la confiance de sa nouvelle équipe.

« On veut qu’il soit agressif quand il est sur le terrain », affirme De’Aaron Fox. « Il y a des moments où il hésite encore car il vient d’arriver dans notre équipe. On veut lui donner de la confiance pour qu’il prenne ses tirs, surtout les tirs ouverts. »

En quête de rédemption, Terence Davis ne veut évidemment pas ternir un début de carrière prometteur par des considérations extra-basket.

Encore jeune et immature, l’ancien Rebel du Mississippi essaie désormais de gagner sa place à Sacramento, dans la plus grande humilité. En redevenant l’étincelle nécessaire à toute équipe en sortie de banc par exemple…

« Plusieurs fois sur cette série de neuf matchs, on a joué à un niveau qui nous aurait permis de battre n’importe qui. Mais on ne le faisait pas sur 48 minutes… [Hier] soir, c’est ce qu’on a fait et on a vu le résultat », conclut-il. « Cette victoire était très importante et j’espère qu’elle va être une étincelle. On a des nouveaux joueurs, dont moi, mais on n’est pas des rookies non plus. On va trouver des solutions et j’espère qu’on va pouvoir trouver notre rythme sur cette fin de saison. On va se battre en espérant accrocher le tournoi de « play in ». »

Sa performance à 23 points face à Dallas

Son record de saison à 27 points

Bonus : son dunk par-dessus Robin Lopez et Russell Westbrook