Rachat des Wolves : Arron Afflalo reste en embuscade

Le feuilleton du rachat des Wolves est toujours d’actualité. Alors que le terrain d’entente entre la franchise et le duo Marc Lore – Alex Rodriguez n’est toujours pas acté, le nom d’Arron Afflalo revient en jeu. Selon Marc Stein, du New York Times, l’ancien joueur NBA aurait bien l’intention de renouveler son offre de rachat.

On rappelle que ce dernier est à la tête d’un groupe d’investisseurs, dont l’intérêt pour les Wolves a émergé il y a près d’un an. Plus tôt dans la semaine, dans une interview pour The Athletic, Arron Afflalo est revenu plus en détails sur cette volonté d’investissement.

Il y raconte notamment comment il a connu sa première expérience « business », en étant encore écolier. Désireux de s’acheter un bijou à 80 dollars à l’époque, il avait commencé à acheter et revendre… des donuts à son école. Avec 40 cents de bénéfice pour lui à chaque vente, il était parvenu à s’offrir sa fameuse chaîne.

Plus de 20 ans après cette anecdote, l’ancien joueur NBA vise aujourd’hui une toute autre opération financière. S’offrir une franchise NBA ? « C’est taillé sur mesure pour mes qualités de leader, pour aller vers ce qu’il y a de mieux. Je n’avais pas le souhait d’être entraîneur ou GM. Je voulais avoir l’influence et l’impact ultime. »

« Être une source d’inspiration »

Et Arron Afflalo de mentionner la mort de Kobe Bryant ou les récentes batailles pour la justice sociale qui ont visiblement eu un impact dans sa volonté de devenir propriétaire. Et particulièrement des Wolves.

« S’il s’agissait d’une autre équipe, je ne pense pas que j’aurais eu le même esprit de combat. Connaissant Ryan Saunders et connaissant très bien Flip Saunders, ainsi que la situation de George Floyd… Et quand vous combinez cela avec le milieu de l’hôtellerie dans lequel je me trouvais, traitant avec des sociétés et des personnes milliardaires, cela a créé une synergie naturelle pour le Minnesota. J’ai senti que je pouvais aider, et être une source d’inspiration en même temps. »

Mais entre une pareille volonté et sa concrétisation, il y a un monde tapissé de millions (milliards) de dollars. Le retraité de la ligue concède lui-même qu’il est « très difficile » de monter un groupe d’investisseurs pour faire une offre crédible de rachat de franchise. « Parce que vous devez gérer des personnes, des egos, des projets futurs, l’héritage de ces personnes… Vous devez gérer le temps. »

« Si vous n’avez pas d’argent vous-même, qu’est-ce qui, dans votre éducation, vous permet de manœuvrer ? », poursuit-il. « Si vous n’êtes pas LeBron James ? Comment des personnes aussi riches ou ayant un tel sens des affaires vous font confiance ? Et c’est ce qui a été le plus difficile dans ce processus, sans parler des imposteurs, qui disent avoir l’argent mais ne l’ont pas. Je m’améliore avec le temps pour les repérer. C’est juste une expérience de vie, pour comprendre les gens, qui ne s’enseigne pas. »