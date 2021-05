Les Nuggets décrochent l’avantage du terrain

C’est fait, les Nuggets sont assurés d’avoir l’avantage du terrain au premier tour des playoffs, et les coéquipiers de Nikola Jokic n’ont pas perdu de temps. Face à des Hornets assurés d’aller au « play-in » après la défaite des Bulls face aux Nets, Michael Porter Jr. régale dans le premier quart-temps. L’ailier de Denver est sur un nuage depuis le All-Star Game, et son adresse extérieure est au niveau de sa confiance. Denver mène de 20 points après neuf minutes (33-13) avec déjà 24 points pour le duo Jokic-Porter.

Les Nuggets s’endorment…

Heureusement pour Charlotte, Denver va lever le pied de l’accélérateur, et les jokers en sortie de banc vont faire du bien. C’est d’abord Devonte’ Graham qui trouve la mire en fin de premier quart-temps, puis c’est Malik Monk qui rassure les fans des Hornets par son efficacité dans le deuxième quart-temps.

Dans son sillage, Charlotte recolle au score (46-40), et ça réveille Terry Rozier. Les Nuggets se sont clairement endormis, et à la pause, ils ne comptent plus que trois points d’avance (63-60). Merci Aaron Gordon pour son panier au buzzer…

Au retour des vestiaires, on retrouve le même Gordon pour un touchdown sur une passe de son quarterback Jokic. Les deux combinent bien, et Denver se redonne un peu d’air (77-70). Sauf que Malik Monk et PJ Washington font la différence face aux remplaçants de Denver, et malgré l’adresse de Michael Porter Jr et d’Austin Rivers, les Nuggets ne parviennent pas à faire le break (87-84). À cheval sur les deux quart-temps, JaMychal Green et Porter Jr signent un 7-0 pour atteindre les dix points d’écart. Facundo Campazzo fait très mal par sa vitesse et son adresse à 3-points, et les Nuggets se détachent à sept minutes de la fin (103-90).

Aaron Gordon décisif

Mais comme en début de match, Denver se relâche, et Graham, comme un grand, signe un 8-0 pour ramener les Hornets dans le match (105-100). Jokic lui répond près du cercle, mais le joker de Charlotte est bouillant, et sur une jolie passe de LaMelo Ball, il plante un nouveau 3-points pour ramener les siens à -1 (107-106).

Il reste moins de trois minutes à jouer, et Charlotte va finalement craquer au rebond. C’est d’abord Green qui remet le couvercle, puis c’est Gordon, plus agressif, qui remet dedans son shoot manqué.

Les Nuggets ont eu chaud, mais leur expérience a fait la différence dans le « crunch time », et ils s’imposent 117-112. Une victoire qui leur assure une place dans le Top 4 à l’Ouest, et donc l’avantage du terrain au premier tour. Malgré la défaite, Charlotte est assuré de disputer le « play-in », et peu de gens l’avaient pronostiqué en début de saison.