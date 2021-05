Vainqueur des Celtics, le Heat valide sa place en playoffs

Evan Fournier prend de plus en plus de poids dans le collectif mis en place par Brad Stevens, et l’absence de Jaylen Brown lui offre encore plus de ballons en attaque. Touché à l’épaule, Kemba Walker inquiète le staff des Celtics, d’autant qu’en face Bam Adebayo dans la raquette et Jimmy Butler sur l’aile montent en température. Comme on pouvait s’y attendre les deux équipes se rendent coup pour coup et toutes les étoiles répondent à l’appel.

Kemba Walker rassure le camp Celtics, tandis que Jayson Tatum trouve son rythme. Après 12 minutes, les deux équipes sont à égalité (28-28).

Jimmy Butler sort sur blessure

Cette saison, Boston préfère les matchs d’attaque, et les coéquipiers d’Evan Fournier tentent au maximum de raccourcir les possessions pour empêcher la défense du Heat de se mettre en place.

Porté par un Kemba Walker des grands soirs, Boston fait mal au Heat. Le meneur des Celtics, souvent sous le feu des critiques, répond présent. À ses côtés, Evan Fournier continue à jouer sans pression, et il excelle sur les situations de pick-and-roll grâce à sa lecture du jeu.

Le problème, c’est que les coéquipiers de Marcus Smart sont bien moins performants en défense. Ils laissent trop facilement le Heat mettre son jeu en place, et quand les finalistes 2020 peuvent faire circuler la balle, c’est un régal pour le jeu sans ballon de Jimmy Butler, les tirs de Tyler Herro ou Duncan Robinson ou la présence de Bam Adebayo dans la raquette. Petit à petit, Boston craque tandis que Jimmy Butler, touché à l’œil, rentre au vestiaire avant ses coéquipiers. À la pause, le Heat est devant (62-56).

Comme on le pressentait, Jimmy Butler ne reviendra pas ce soir. L’occasion pour Tyler Herro de prouver qu’il revient en forme à l’approche des playoffs. Le Heat se met en route et c’est de plus en plus compliqué pour les Celtics. Plus le match avance, moins les coéquipiers de Jayson Tatum jouent en équipe.

La star des Celtics veut sauver la patrie, mais face à un collectif comme celui des Floridiens, c’est mission impossible. L’absence de Jimmy Butler ne se fait pas ressentir car chacun connaît son rôle à la perfection. Kendrick Nunn attaque le cercle avec brio tandis que Bam Adebayo continue de s’amuser dans la raquette (79-73).

Goran Dragic fait très mal

Kemba Walker donne tout pour maintenir son équipe en vie, mais l’alternance intérieur/extérieur est parfaite côté Heat et Bam Adebayo ressort parfaitement les ballons pour les tirs de Robinson, Dragic ou Herro. La fin de 3e quart-temps est très compliquée pour Boston qui semble avoir pris un coup derrière la tête (93-79).

Et ça ne s’arrange pas, puisque Goran Dragic continue de mettre de gros tirs à 3-points, et qu’Evan Fournier a disparu de la circulation… Les jeunes Celtics comme Pritchard ou Edwards tentent de ramener Boston, mais le Heat est bien trop expérimenter pour craquer.

La sagesse d’Andre Iguodala et la fougue de Tyler Herro font très mal à Boston. Et quand Tatum se réveille enfin, c’est juste trop tard, Dragic se chargeant de tuer tout suspense pour une victoire (129-121). Un succès important puisque Miami valide son ticket pour les playoffs, tandis que Boston a un pied et quatre orteils en play-in.

Pour éviter les barrages, Boston devra tout gagner et compter sur les défaites des Knicks…