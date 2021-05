Sergio Scariolo prolonge aux Raptors

Arrivé sur le banc des Raptors en 2018, Sergio Scariolo va y rester encore quelque temps puisque Eurohoops nous apprend qu’il va prolonger son contrat de plusieurs saisons avec la franchise canadienne.

Les détails ne sont pas encore connus, mais l’Italien va ainsi continuer d’assister Nick Nurse, avec lequel il a remporté le titre NBA en 2019.

Le sélectionneur de l’équipe nationale espagnole a même, cette saison, remplacé Nick Nurse, placé à l’isolement, sur le banc de Toronto, dans une victoire contre les Rockets.

C’est donc une très bonne nouvelle pour les Raptors, après une saison 2020/21 ratée, puisque Sergio Scariolo possède un des plus beaux et fournis palmarès du basket mondial : triple champion d’Europe (2009, 2011, 2015), champion du monde en titre (2019) et médaillé d’argent (2012) et de bronze (2016) aux Jeux olympiques.