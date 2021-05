Les Blazers montent en régime au meilleur des moments

Rapidement en contrôle du match, après un premier quart incandescent à 50 points dont 12 tirs à 3-points réussis, respectivement un record de franchise et un record NBA égalé, les Blazers ont offert un joli cadeau à leur coach, Terry Stotts, récemment sous le feu des critiques. Sa 400e victoire en carrière avec Portland, un chiffre rond qui symbolise la stabilité de la franchise de l’Oregon ces dernières années.

« Il n’y a pas beaucoup de coachs qui peuvent être avec une franchise suffisamment longtemps pour gagner 400 matchs »

« C’est spécial », reconnaissait l’entraîneur après le match, sur NBC Sports. « Il n’y a pas beaucoup de coachs qui peuvent être avec une franchise suffisamment longtemps pour gagner 400 matchs. Ça a été neuf belles années. Mais notre travail n’est pas fini cette année. »

Finalistes de conférence en 2019, les Blazers ont par contre chuté dès le premier tour des playoffs l’année passée, renversés par les futurs champions de Los Angeles. Ayant retenu la leçon, Portland ne veut pas se retrouver parmi les derniers qualifiés et perdre trop d’énergie avant même de rallier les playoffs…

Mais pour ce faire, il faut encore terminer la saison régulière avec sérieux. Sans relâchement coupable, comme ce fut pourtant encore le cas face à Houston.

« J’étais déçu, mais ce n’était pas surprenant. Ça aurait été bien de pouvoir construire un écart plus large pour arriver en dernier quart mais c’est la nature humaine qui revient », souffle Terry Stotts. « Je n’ai pas trouvé qu’on avait la même énergie en troisième quart qu’en premier quart, mais en fin de compte, on a fait le boulot et c’est le principal. »

Trop faciles en premier quart, avec une adresse affolante à 3-points (12/16) mais en général aussi à 17/24 pour 70%, les Blazers ont logiquement été moins agressifs par la suite, face à des Rockets privés de huit joueurs, dont leurs meilleurs atouts cette saison, John Wall, Kevin Porter Jr. et Christian Wood.

« On a une chance de faire quelque chose [en playoffs] »

« Ça nous oblige à maintenir ce qu’on doit faire », estime Norman Powell. « Je pense que c’est facile de prendre de haut une équipe comme celle de Houston, avec leur bilan et leur effectif… Mais ils vont quand même jouer dur car ils ont beaucoup de choses à prouver et c’est à nous de rester professionnels et de se concentrer sur ce qu’on doit faire aussi bien offensivement que défensivement, et de s’assurer qu’on fait le travail. Je pense qu’on a fait du bon boulot au cours du match même si on a enlevé le pied de la pédale sur certaines séquences et ils ont pu s’accrocher un peu. »

Avec huit victoires sur leurs neuf dernières rencontres, les Blazers montent en tout cas en régime au meilleur des moments. Après leur vilaine série de cinq défaites de rang, Portland a bien redressé la barre. La dynamique est excellente et Terry Stotts apprécie forcément à plus d’un titre sa 400e.

« Ce qui me fait plaisir en ce moment, c’est qu’on joue mieux, qu’on est en bonne santé et qu’on se prépare pour les playoffs. Les saisons NBA ont différentes phases. L’excitation au début de saison, les jours monotones de janvier et février, et puis la période de rodage avant les playoffs. Il y a des hauts et des bas mais ça fait partie d’une saison NBA. On en a encore fait l’expérience cette saison. Je n’aime pas tous ces moments, notamment d’en perdre cinq de suite. Mais j’apprécie qu’on joue bien et qu’on soit dans un bon petit rythme en ce moment. On a une chance de faire quelque chose [en playoffs]. »

Avec trois matchs encore à jouer, les Blazers ont un tremplin idéal pour leur fin de saison, face à des adversaires de belle facture (Utah, Phoenix, Denver), face auxquels Portland est capot (0-6)…

« Si on fait ce qu’on a à faire en défense, on se donnera une chance de gagner », conclut Norman Powell. « Je pense qu’on l’a bien fait ces derniers matchs et c’est tout ce qu’on peut demander. Mais on va jouer ces derniers matchs comme si c’était déjà les playoffs. »