Le MVP de la nuit | Anthony Davis est de retour !

Deux jours après avoir compilé 36 points, 12 rebonds et 5 passes face aux Blazers, Anthony Davis a fait encore mieux face aux Suns, en terminant cette nuit avec 42 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 3 contres au compteur ! Le tout à 13/27 aux tirs et 15/17 aux lancers-francs, en 41 minutes de jeu.

« Mon état d’esprit a évolué, je me suis vraiment mis en mode attaque dernièrement », confiait après coup Anthony Davis à l’Orange County Register, au sujet de sa belle forme actuelle. « Plus tôt [dans la saison], j’essayais de me mettre en retrait et de prendre du recul, en cherchant à impliquer mes coéquipiers et en les laissant s’adapter à notre système. Donc mon état d’esprit était différent, je n’étais pas à 100% en mode attaque. »

Complet au possible, Anthony Davis en a ainsi profité pour devenir le troisième joueur des Lakers à afficher une ligne de stats d’au moins 40 points, 10 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 3 contres avec les Lakers. Succédant aux illustres Kareem Abdul-Jabbar (1975) et Shaquille O’Neal (2001). De plus, déjà auteur d’une telle ligne de stats avec les Pelicans en octobre 2016, « AD » est le seul joueur avec Hakeem Olajuwon (1993, 1996) et David Robinson (x2 en 1994) à compter plusieurs matchs de la sorte en NBA. Là encore, il s’agit de deux intérieurs de légende.

Anthony Davis en mode vintage

Surtout, au-delà de la seule performance individuelle d’Anthony Davis, les Lakers sont cette fois-ci parvenus à l’emporter collectivement contre Phoenix, après leur défaite à Portland. Ce qui permet, du même coup, aux champions en titre de rester à un match du Top 6, synonyme de qualification directe pour les playoffs.

Après la rencontre de cette nuit, les « Purple & Gold » se disaient en tout cas ravis d’avoir pu compter sur un Anthony Davis des grands soirs, pour venir à bout des Suns. En témoignent les propos du toujours très précieux Alex Caruso, quant à lui auteur de 17 points et 8 passes contre la deuxième meilleure équipe de la conférence Ouest.

« J’ai vu beaucoup de bla-bla, de tweets et de déclarations qui disaient que [Anthony Davis] était quelqu’un de ‘soft’. Mais le monstre est en train de se réveiller. Nous commençons à revoir le [Anthony Davis] de la grande époque », annonçait le meneur titulaire intérimaire de Los Angeles, au micro de Spectrum SportsNet.

De bon augure, à l’approche des playoffs (ou du « play-in »)

Intenable de bout en bout, Anthony Davis a rapidement pris la mesure de ses défenseurs, incapables de le freiner autrement qu’en faisant faute sur lui pour l’envoyer sur la ligne des lancers-francs (où il a, enfin, très peu gâché). À mi-distance et près du cercle, « AD » a également été particulièrement dominateur et, dans son sillage, les Angelenos ont pu dérouler, sans jamais être menés de la partie.

« Il a donné le ton pour nous, avec son assurance », admettait Frank Vogel en interview d’après-match. « Quand il joue de la façon dont il a joué lors de ces deux derniers matchs, en cherchant à dominer coûte que coûte ses défenseurs, cela donne davantage confiance à tout le monde. »

En attendant de pouvoir retrouver son complice LeBron James sur les parquets, Anthony Davis ne manquait pas de confirmer sa montée en puissance sur le plan physique, symbolisée par son superbe « alley-oop » renversé en toute fin de partie, pour achever définitivement les Suns.

« Je me sens de mieux en mieux, je retrouve mes sensations à chaque match. Et nous allons dans la bonne direction. […] Nous ne sommes pas encore au complet. Mais nous savons quelle équipe nous pouvons être. »