Precious Achiuwa, une vraie saison d’apprentissage

Celui qu’on présentait comme le « Bam.2.0 » a effectué une entrée remarquée en début de saison, apportant son peps et son efficacité près du cercle en sortie de banc. Après avoir passé une seule année à Memphis sous les ordres de Penny Hardaway à la fac, Precious Achiuwa a dû faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, comme ça a été le cas pour tous les rookies au cours de cet exercice 2020-21 si particulier.

« Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, évidemment. Mais apprendre sur le tas, c’est l’une des choses les plus importantes jusqu’à présent » , a-t-il glissé. « J’apprends sur le tas, en essayant de composer avec les éléments. Nous n’avons pas vraiment eu d’intersaison, contrairement à toutes les autres Drafts, et ça a été difficile. Pas seulement pour moi, mais vous pouvez regarder dans toute la ligue tous ceux qui ont été draftés cette année. Ceux que j’ai rencontrés ont soit été costauds au début ou le sont seulement maintenant, selon leurs situations. C’est juste que nous essayons d’apprendre sur le tas et de mettre en application en match ce que nous apprenons. »

Apprendre et travailler, la seule façon de retrouver du temps de jeu

Les premiers pas de Precious Achiuwa ont longtemps été positifs, avec du temps de jeu (16 minutes en moyenne) et même une sélection pour le « Rookie Challenge » (qui n’a pas eu lieu cette saison). La suite a été plus compliquée, notamment depuis les derniers mouvements au sein de l’effectif qui ont fait la part belle à Dewayne Dedmon et une sortie progressive de la rotation (moins de 9 minutes en moyenne par match depuis le « All-Star Break »).

« Ça fait partie du job. Même si les choses ne vont pas dans le sens que vous souhaitez, vous devez être professionnel. Vous devez venir et faire votre travail. C’est un business. Que vous jouiez ou non, vous devez toujours être prêt à sortir du banc et à jouer si votre nom est appelé. C’est pourquoi vous devez rester en forme, garder votre condition physique, votre corps en forme, travailler sur votre jeu, et tout ce genre de choses, parce qu’on ne sait jamais ».

Pour continuer à bosser et à progresser, même loin de la lumière des parquets, le pivot peut compter sur Bam Adebayo, Nemanja Bjelica et même Kelly Olynyk avant que ce dernier ne prenne la direction de Houston.

« J’observe beaucoup ces gars-là », a-t-il souligné. « Je vois les choses qu’ils peuvent faire et j’essaie d’en tirer des choses et de les incorporer au mien. Sur la partie physique, la puissance, la rapidité et la détente, ce n’est pas quelque chose que je dois apprendre. Mais j’apprends sur d’autres aspects de mon jeu, de ces gars, Kelly, Beli, Bam. J’essaie juste de les regarder et de prendre une ou deux choses de leur jeu et de les ajouter au mien au fur et à mesure ».

Precious Achiuwa a en tout cas bien saisi la philosophie de la franchise du Heat et sait que seul le travail lui permettra de regagner de précieuses minutes.