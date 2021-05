Blessés et diminués, les Rockets font la fierté de leur coach

La plus mauvaise équipe de la ligue qui affronte, avec seulement huit joueurs sur la feuille de match, Milwaukee qui reste sur quatre victoire de rang. Ce tableau ne laissait que peu de place à l’espoir d’un match accroché.

La preuve que les Rockets étaient fortement diminués avant cette rencontre : ils ont signé un contrat dix jours à Khyri Thomas, qui a fait le voyage de Chicago vers Milwaukee, afin d’avoir huit joueurs à présenter pour ce match. Sans oublier les petits pépins physiques de Kelly Olynyk, Danuel House Jr. et D.J. Augustin, tous blessés mais en tenue.

« J’ai dit aux joueurs, après le match, à quel point j’étais fier d’eux », explique Stephen Silas au Houston Chronicle. « Je suis fier de l’effort qu’ils ont fourni, de leur façon de jouer. Je ne peux pas être plus fier, même si on a perdu et que je suis déçu de ça. »

Les Rockets sont restés dans la partie jusque dans les dernières minutes, avant de céder définitivement. Pas mal pour une troupe de huit joueurs et d’éclopés, qui n’avait pas son meilleur joueur (Christian Wood) sur le parquet.

« Je n’ai jamais vu ça », lance Augustin, qui a pourtant treize saisons dans les jambes. « On ne peut pas souffler. Mais c’est la NBA, personne ne va se soucier de nous. Les matches s’enchaînent et les adversaires veulent gagner. Nous aussi. Dès qu’on est sur le parquet, on veut gagner et pas simplement jouer pour le plaisir de jouer. C’est ce qu’on a fait dans ce match, et c’est ce qu’on va faire pour la fin de saison. Diminués comme on l’est, on va jouer ensemble et on verra bien. »

Houston a bien évidemment montré d’énormes limites cette saison, mais ils n’ont que très peu de fois lâché totalement. Ce sont cette motivation et ce sens du combat collectif que Stephen Silas veut mettre en avant.

« On a joué ce match en sachant qu’il y avait beaucoup d’absents, que le groupe était réduit. Mais les gars n’ont pas voulu jouer chacun dans leur coin, ils ont joué les uns pour les autres », constate le coach. « Cela montre énormément ce que nous sommes. On a fait 36 passes décisives, c’est parlant. Cela démonte le caractère de ces joueurs et un groupe qui veut jouer juste. Et ça montre aussi qu’on a mis les shoots et c’est une bonne chose. »