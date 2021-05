Blazers – Lakers, un match décisif pour les playoffs ?

Dominés par les Clippers jeudi soir, les Lakers sont en plein back-to-back, et ce soir, ils seront en tenue au Moda Center pour la première des Blazers devant leur public. Ils ne seront qu’un millier dans la salle, mais ils auront la chance d’assister à l’un des matches les plus importants de la saison régulière puisqu’il pourrait être décisif dans l’attribution des places pour les playoffs et le « play-in ».

Pour l’instant, les Lakers sont 6e avec un bilan de 37v-29d, et les Blazers sont 7e avec le même bilan. À la 5e place, Dallas avec un bilan de 38v-28d. Il reste six matches à jouer, et même si rien ne sera figé après la rencontre de ce soir, en revanche, les « tie-breaker » seront définis en cas d’égalité.

Dallas (38v-28d)

En cas d’égalité à trois, les Mavericks sont assurés de terminer devant les Lakers et les Blazers car ils sont leaders de leur division. Les Mavericks ont besoin d’une victoire, ou d’une défaite des Grizzlies, pour être assuré d’être champion de la division Midwest. Les Lakers, dans la Pacific, et les Blazers, dans la Northwest, ne peuvent plus remporter leurs divisions respectives.

LA Lakers et Portland (37v-29d)

Le vainqueur du match de ce soir sera 6e à la fin du match, et possèdera le « tie-breaker » pour la fin de saison. C’est donc une rencontre qui compte double pour les deux formations. Le gagnant aura donc l’équivalent de deux victoires d’avance, avec cinq matches à jouer.

Côté calendrier, les Lakers doivent ensuite affronter les Suns, les Knicks, les Rockets, les Pacers et les Pelicans. Pour Portland, ce sera plus corsé : Spurs, Rockets, Jazz, Suns et Nuggets.

LEXIQUE

Tie-breaker : lorsque deux équipes ont le même bilan à la fin de la saison, l’avantage du terrain est déterminé par une série de critères successifs. Le premier est celui du bilan des rencontres de saison régulière entre les deux clubs.