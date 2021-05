Kelly Oubre Jr. ne reviendra sans doute pas en saison régulière

Même s’il voulait continuer de jouer malgré sa double blessure (déchirure d’un ligament du poignet et fracture) à la main gauche, sa main forte, Kelly Oubre Jr. doit prolonger son retour à l’infirmerie, nous apprend The Athletic.

L’ailier de Golden State sera en effet réévalué d’ici une à deux semaines, ce qui compromet grandement sa fin de saison régulière. Les Warriors, désormais quasiment certains de participer au « play-in » avec leur 8e place à l’Ouest, ont encore cinq matches à jouer en neuf jours.

Steve Kerr va donc sans doute terminer la saison régulière sans son troisième meilleur marqueur (15.4 points de moyenne) et le coach a également glissé que la franchise réfléchissait à recruter un intérieur.

« Tout ce qu’on cherche désormais, c’est se donner la meilleure chance de gagner », s’est justifié l’entraîneur, avant la victoire contre le Thunder. « Si cela signifie jouer à huit joueurs, alors on jouera à huit. Mais c’est évident que ce n’est pas ce qu’on veut sur le long terme. Nos joueurs auraient bien besoin d’un peu d’aide. »

Car en effet, avec l’absence de James Wiseman, opéré du genou, et un Eric Paschall qui ne quitte pas l’infirmerie depuis plus d’un mois, les Warriors sont démunis sous le cercle et depuis quelques rencontres, la rotation de Steve Kerr est réduite à huit joueurs.

The Athletic évoquait à ce sujet un possible intérêt pour Jordan Bell, aperçu furtivement cette saison à Washington, et déjà passé par la maison californienne entre 2017 et 2019.