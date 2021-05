En bon Warrior, Kelly Oubre Jr. veut jouer malgré une déchirure et une fracture

Absent des terrains depuis deux matchs en raison d’une déchirure d’un ligament du poignet et d’une fracture à la main gauche, Kelly Oubre Jr. est contraint de rester sur le côté alors que son équipe entame la dernière ligne droite de cette saison régulière. Actuellement 9e de la conférence Ouest, à un petit match de la 8e place, Golden State devra probablement passer par la case « play-in » pour espérer retrouver les playoffs.

Même si Stephen Curry continue de porter les siens, le double MVP a besoin de tous ses coéquipiers pour conserver cette place dans le Top 10, mais aussi espérer mieux, et selon The Athletic, Kelly Oubre Jr. va demander l’avis de plusieurs spécialistes pour savoir s’il peut continuer à jouer malgré cette double blessure sur sa main forte.

Auteur de 15.4 points et 6 rebonds de moyenne cette année, l’ancien de Phoenix propose une saison faite de hauts et de bas avec notamment ce premier mois de compétition où il n’avait converti que 20% de ses tentatives à 3-points.

Remplacé par Kent Bazemore dans le cinq majeur, il commençait à trouver son rythme en sortie de banc puisqu’il restait sur 17 points et 5 rebonds de moyenne en cinq matchs.

Avec trois confrontations à venir sur les deux prochaines semaines contre des Pelicans, 11e de la conférence et premiers non qualifiés pour le « play-in », les hommes de Steve Kerr ont leur destin entre les mains et on verra si le coach des Warriors fait appel à son 6e homme, même s’il n’est pas à 100%.