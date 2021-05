Derrière Giannis Antetokounmpo, le collectif des Bucks se met en ordre de marche

Après leurs deux succès autoritaires et références face aux Nets, les Bucks recevaient la nuit dernière l’équipe en forme de ces dernières semaines à l’Est : les Wizards de Russell Westbrook et Bradley Beal. Le tout sans Khris Middleton, ménagé pour ce « back-to-back » en raison d’un genou douloureux.

Qu’importe, malgré l’absence de son All-Star, Milwaukee est parvenu à l’emporter sur le fil contre Washington, grâce à un collectif de gala : sept joueurs à plus de 10 points ! Une fois n’est pas coutume, c’est le toujours précieux Jrue Holiday (29 points, 5 rebonds, 6 passes) qui a mené les siens à la victoire, tandis que Giannis Antetokounmpo (23 points, 9 rebonds, 8 passes) n’a pas eu besoin d’en faire autant que face aux Nets (49 puis 36 points).

Typiquement le genre de succès qui soude tout un groupe et donne confiance à l’ensemble d’un effectif.

« C’était une victoire collective, surtout compte tenu de l’absence de Khris [Middleton] », confiait ainsi Donte DiVincenzo au Milwaukee Journal Sentinel. « C’est important pour nous de pouvoir accomplir ce genre de choses contre une équipe qui tourne aussi bien [que les Wizards]. Et je pense qu’il est important que l’on reste unis et que l’on soit capables de nous en sortir de différentes manières. »

Les soldats des Bucks s’émancipent

Donte DiVincenzo est justement l’un de ceux qui ont su hausser leur niveau de jeu en l’absence de Khris Middleton. Auteur de 19 points, à 5/7 à 3-points, il a surtout retrouvé de l’adresse extérieure, lui qui tournait à un vilain 23% de réussite derrière l’arc (en quatre tentatives de moyenne), depuis dix matchs.

« Nous allons en avoir besoin lors de beaucoup d’autres soirs », rapportait le coach Mike Budenholzer, au sujet de l’adresse à 3-points de son arrière. « C’était important pour lui de voir ses tirs tomber dedans. Mais il avait réalisé beaucoup d’autres choses pour nous aider à l’emporter lors des derniers matchs. »

En plus de Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo et Donte DiVincenzo, quatre autres joueurs des Bucks ont donc terminé à plus de 10 points : Pat Connaughton (16), Bryn Forbes (14), Brook Lopez (11) et Jeff Teague (11). Autrement dit quatre joueurs d’expérience et essentiels dans le collectif de Milwaukee. En témoignent leur précieux apport dans le quatrième quart-temps.

À la suite d’un 11-0 des Wizards, qui avait remis les coéquipiers de Russell Westbrook aux commandes au début du dernier acte, ce sont effectivement Jeff Teague, Bryn Forbes et Brook Lopez qui se sont relayés pour réveiller leur équipe et lui permettre de ne pas sombrer devant les assauts de Washington.

Dans le « money-time », c’est ensuite Pat Connaughton qui est sorti de sa boîte pour planter deux 3-points déterminants. Avant que Brook Lopez n’enchaîne rebond offensif puis dunk en remontant, pour sceller la victoire des siens dans les dix dernières secondes.

Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday se mettent en retrait

Chefs de file de Milwaukee pendant trois quarts-temps, Jrue Holiday et Giannis Antetokounmpo se sont quant à eux mis au service de leurs habituels « role players » pour mieux faciliter le jeu des Bucks et ne pas le dérégler.

« Je pense que Jrue [Holiday] n’obtient pas le crédit qu’il mérite, pour ce qui est de son rôle de facilitateur », jugeait ainsi Bryn Forbes pour commencer. « Il dispose d’une superbe vision du jeu et il est très altruiste. Giannis [Antetokounmpo] a lui aussi délivré quelques superbes passes en fin de match. Et c’est ce qui, je pense, va nous emmener loin. Nous possédons beaucoup de talent et beaucoup de joueurs peuvent se mettre en retrait ou hausser leur niveau de jeu, au besoin. »

Même son de cloche chez Mike Budenholzer, qui a apprécié de voir son collectif briller de la sorte dans les moments chauds, afin d’aider Milwaukee à l’emporter pour la cinquième fois lors de ses six derniers matchs.

« Jrue [Holiday] a effectué de bonnes lectures du jeu et il a pris de bonnes décisions », analysait le coach des Bucks concernant la fin de partie de ses hommes. « Brook [Lopez] a récupéré un énorme rebond offensif et il a réussi une claquette importante. Il y a aussi eu les shoots de [Pat] Connaughton et Bryn [Forbes] dans le quatrième quart-temps. Il a vraiment fallu que tout le monde contribue un peu pour gagner ce match. »

De bon augure avant les playoffs

Qualifiés en playoffs pour la cinquième année consécutive, et assurés de remporter leur division pour la 10e fois de leur histoire, les joueurs de Milwaukee (42-24) sont revenus en prime à un match des Nets (43-23) et à trois matchs des Sixers (45-21) au classement, grâce à leur belle passe actuelle.

« Je trouve que nous jouons bien », conclut Jeff Teague. « Nous jouons dur et en équipe. Défensivement, nous essayons de nous concentrer autant que possible. Je sais que certains joueurs étaient fatigués avec le ‘back-to-back’, mais nous jouons toujours dur. Et c’est tout ce qui compte, si vous voulez aller le plus loin possible. »

Car le plus important pour les Bucks n’est plus de briller uniquement en saison régulière, mais bel et bien en playoffs. Sous peine, justement, de conserver cette étiquette d’équipe de saison régulière…