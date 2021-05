Austin Rivers revanchard face aux Knicks

Son expérience à New York n’a pas fonctionné et après seulement 21 matches, et de longues journées sur le banc, Austin Rivers a quitté les Knicks puis rebondi à Denver. Alors, à l’heure de retrouver son ancienne équipe sous les couleurs des Nuggets, il avait sans doute un brin de motivation supplémentaire.

Et le fils de Doc n’a pas fait les choses à moitié puisqu’il a collé 25 points à 7/13 au shoot et 6/9 à 3-pts en seulement 28 minutes. C’est son meilleur match de la saison, tout simplement.

« Je suis sûr que pour lui, cette équipe l’a laissé partir », estime Michael Malone au New York Post. « Et je suis certain qu’il est très satisfait de nous aider en sortant du banc, comme ce fut le cas dans cette rencontre. »

Tom Thibodeau n’a pas dit autre chose en parlant de son ancien joueur. « Je le connais depuis qu’il est gamin », rappelle le coach des Knicks. « Ça n’a pas marché car on a eu l’opportunité d’avoir Derrick Rose, c’est la seule raison. Je suis heureux qu’il soit dans la rotation de Denver. »

L’ancien des Clippers pouvait bien dire le contraire après la rencontre, il avait l’esprit revanchard et n’a pas hésité, après un nouveau panier primé, à lancer un regard vers le banc des Knicks…

« Je n’ai aucune rancœur envers les Knicks, car je suis très proche de certains joueurs dans cette équipe », assure-t-il. « Après, les choses sont ce qu’elles sont. Je ne veux pas mettre ça au grand jour. »