Marvin Bagley III confirme son retour au premier plan

Pour son quatrième match depuis son retour de blessure, Marvin Bagley n’a pas fait les choses à moitié. Opposé à Domantas Sabonis, l’un des meilleurs intérieurs actuels, le 2e choix de la Draft 2018 a sorti sa meilleure performance de la saison avec 31 points (à 13/22 aux tirs) et 12 rebonds.

Après un début de saison prometteur, il avait été stoppé par une fracture de la main, qui l’avait éloigné des terrains pendant 23 matchs. Revenu à la compétition le 30 avril, Marvin Bagley III doit de nouveau rattraper le temps perdu et se remettre dans le rythme NBA.

À un point de son record en carrière

Remplaçant pour son retour à la compétition, il a profité de la blessure d’Harrison Barnes pour retourner dans le cinq majeur et reprendre sa progression, que Luke Walton n’a pas manqué de souligner en conférence de presse. « En tant que coach, vous adorez voir des jeunes joueurs grandir et se développer. Je n’arrête pas de dire que Marvin a fait d’énormes progrès cette année. Malheureusement, il n’a pas été verni par les blessures mais c’est la deuxième fois sur ces trois derniers matchs qu’il propose de très belles choses. »

Effectivement, malgré un temps de jeu limité, les qualités offensives du joueur lui ont permis de s’illustrer lors de la victoire face aux Mavericks où il avait compilé 23 points (10/16 au tir) et 9 rebonds. Contre Indiana, Marvin Bagley III a élevé son niveau. Avec ses 31 points (dont 14 dans le premier quart) et ses 12 rebonds, le numéro 35 des Kings a mis à mal la défense des Pacers, et il échoue à un petit point de son record en carrière.

Encore un avenir chez les Kings ?

Actif au rebond offensif, capable de s’exprimer sur terrain ouvert mais aussi au poste, l’ailier fort dispose d’un arsenal complet en attaque. « Il est dominant dans la raquette et je pense que nous avons besoin de ça en ce moment. C’est vraiment impressionnant pour lui d’être de retour que depuis quelques matchs seulement et de produire ce genre de stats » juge d’ailleurs Delon Wright chez NBC Sports.

Certes le talent est là, mais c’est le physique qui l’est beaucoup moins. Aux 25 matchs manqués cette année s’ajoutent ainsi les 20 de sa première année et les 59 de son année sophomore. Particulièrement sujet aux blessures, Marvin Bagley III n’offre pas encore de garanties suffisantes pour Sacramento.

C’est pourquoi les Kings n’avaient pas hésité à sonder le marché notamment auprès de Detroit pour un éventuel échange autour de Saddiq Bey auquel la franchise du Michigan n’a pas donné suite. Mais si l’ailier-fort termine fort cette saison et qu’il réussit à enchaîner avec une saison pleine, sans doute que ses dirigeants auront un regard très différent sur son avenir.