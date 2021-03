Les Kings ont proposé Marvin Bagley III aux Pistons

Ce n’est évidemment pas le meilleur moment pour échanger Marvin Bagley III puisqu’il vient de se fracturer la main… Mais Yahoo! Sports rapporte que les Kings l’ont proposé aux Pistons, et qu’ils voulaient récupérer Saddiq Bey en échange. Sans surprise, Detroit n’a pas donné suite, puisque Bey est l’une des très bonnes surprises de la cuvée des rookies 2020/21, et il fait partie de l’ossature des Pistons new look.

Côté Sacramento, on continue de chercher un point de chute pour Bagley, d’autant que l’ailier-fort serait ouvert à un départ pour relancer sa carrière après deux saisons et demie moyennes, marquées par de nombreuses blessures (112 matches joués seulement). Selon The Athletic, les Kings cherchent donc un premier tour de Draft ou un jeune talent pour le lâcher.