La PG5 en mode PS5 !

PG 5, PS5… Il n’en fallait pas plus pour que les « développeurs » de chez Nike ne saisissent leurs crayons pour imaginer à quoi pourrait ressembler une PG5 « PS5 , en collaboration avec Playstation. Son empeigne blanche représente la coque de la console, avec des éléments noirs et des accents bleus, comme le logo « Playstation » sur la languette de la chaussure droite, faisant référence à la lumière bleue de la PS5. On trouve aussi des détails plus subtils qui renvoient à la Playstation, sur la tige notamment.

Pour assurer la promotion du modèle, « Playstation » a annoncé que les PG5 « PS5 » étaient d’ores et déjà disponibles sur NBA 2K21 versions PS4 et PS5, le tout pour le plus grand plaisir de Paul George fan de Playstation de la première heure.

A noter que la PG5 « PS5 » devrait être disponible dès le 14 mai dans le monde entier et le 27 en Amérique du Nord pour un prix avoisinant les 120 dollars. Reste à espérer que la paire se fasse moins rare dans le commerce que la dernière console de salon à la mode !

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Jordan Zion 1 « GENZ » légères, stables, résistantes et qui offrent un maximum d’adhérence sur le terrain.