JO de Tokyo : Team USA va affronter l’Espagne en préparation

En février dernier, on apprenait que Team USA envisageait de s’isoler à Las Vegas dans une « bulle », avec l’équipe nationale espagnole notamment, pour préparer les Jeux olympiques de Tokyo.

L’idée a fait son chemin puisque le président de la fédération espagnole, Jorge Garbajosa, a confirmé que la « Roja » allait bien rejoindre la sélection américaine dans le Nevada pour une rencontre amicale le 18 juillet prochain, soit cinq jours avant le début des J.O.

« Nos collègues de la fédération américaine m’ont appelé pour me livrer leur intérêt d’une bulle à Las Vegas avec notre équipe », raconte l’ancien joueur espagnol devenu dirigeant à Eurohoops. « C’est le plus gros match possible au monde, avec les deux meilleures équipes au classement FIBA. »

Pour rappel, lors de la compétition olympique, les États-Unis seront dans le groupe A, avec la France, l’Iran et le vainqueur du tournoi de qualification olympique de Victoria (Grèce, Chine, Canada, Uruguay, République tchèque et Turquie).

L’Espagne elle s’est retrouvée dans le groupe C en compagnie de l’Argentine et du Japon, en attendant de connaître le dernier qualifié, qui viendra du TQO de Kaunas (Lituanie, Corée du Sud, Venezuela, Pologne, Slovénie et Angola).