Parce que la « bulle » a parfaitement fonctionné à Orlando, c’est devenu un dispositif recherché, et après la G-League dans quelques jours, c’est la fédération américaine qui envisage de créer la sienne pour préparer les prochains Jeux olympiques. Selon ESPN, Team USA envisage de s’isoler à Las Vegas, et l’idée, c’est d’être accompagné de l’Espagne et de l’Australie pour préparer ensemble la compétition de Tokyo. Il faut rappeler que cinq internationaux espagnols sont en NBA, et que l’Australie en compte dix !

Alors que les playoffs auront lieu du 22 mai au 22 juillet, la fédération a prévu de convoquer les joueurs à partir du 4 juillet pour l’habituel stage, et la « bulle » permettra de limiter les contacts et de faciliter l’intégration d’éventuels joueurs éliminés des playoffs. « À première vue, c’est très sensé. On se doit d’être souple » se justifie Jerry Colangelo, le patron des équipes nationales américaines.

Toujours à propos de « souplesse », la fédération a demandé au Comité olympique et à la FIBA de modifier le règlement sur l’inscription définitive des effectifs. Habituellement, chaque nation envoie son effectif plusieurs semaines avant le début des JO, mais en raison des playoffs, qui se termineront la veille de l’ouverture des Jeux olympiques, les dirigeants américains aimeraient attendre le dernier moment.

« On vit une époque anormale, et donner les effectifs à une date précise n’a pas de sens » poursuit Jerry Colangelo. « Ce qu’on recherche, c’est de la souplesse pour pouvoir changer un joueur au dernier moment, et pour réunir les meilleurs joueurs possibles. Cela ne concerne pas uniquement nous, mais tous les pays. »